Осквернение религиозных объектов может стать уголовно наказуемым в Грузии

Правящая в Грузии партия планирует ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов. Об этом сообщил член «Грузинской мечты» Анри Оханашвили.

Ужесточить законодательство власти решили после обливания краской в тбилисском соборе Святой Троицы (Самеба) иконы Матроны Московской, на которой также изображен Иосиф Сталин.

Оханашвили говорит, что произошедшее в церкви вызвало «справедливый протест и волнение» у подавляющего большинства грузинского общества.

«В ряде стран-членов ЕС осквернение религиозных зданий и другие подобные действия караются уголовным законодательством и предусматривают тюремное заключение (например, Германия, Австрия, Польша, Греция, Италия и др.). Поэтому наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения по ужесточению уголовной ответственности за осквернение религиозных зданий и объектов. Это касается как христианско-православных, так и других религиозных построек (мечети, синагоги, католические или другие церкви)», – сказал Оханашвили.

Отметим, что Нате Перадзе, которая в разговоре с журналистами признала, что сама облила краской икону, грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Ранее в грузинском парламенте обсуждались законопроекты об оскорблении чувств верующих. Его последняя версия, предложенная партией «Альянс патриотов», предлагала ввести за оскорбление религиозных чувств уголовное наказание. Но все инициативы были свернуты еще на стадии рассмотрения в профильных парламентских комитетах и так и не дошли до общего голосования.