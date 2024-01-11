Посла Дании вызвали в МИД Грузии после высказывания об Иванишвили

Посла Дании вызвали в МИД Грузии после высказывания об основателе правящей партии «Грузинская мечта», миллиардере Бидзине Иванишвили.

В статье в датском издании Jyllands-Posten, где приводятся слова посла на тему евроинтеграции Грузии и ситуации в стране, Тофт Соренсен указывает: «Правящая партия «Грузинская мечта», основанная олигархом Бидзиной Иванишвили, сколотившим состояние в России в 1990-е годы, находится у власти с 2012 года».

Далее посол говорит о том, что после вторжения России в Украину, ЕС и Украина обвиняли Грузию в проведении дружественной к Москве политики, так как власти не препятствовали возобновлению авиасообщения, не ввели прямые санкции против России, а наоборот, нарастили с ней торговлю.

Посол Дании считает, что статус кандидата является источником новой надежды для многих проевропейски настроенных людей в Грузии, но «не похоже, что интеграция в ЕС станет объединяющей силой общества». Напротив, прошедший год показал, что эта тема представляет собой, скорее, поле политической битвы и эта тенденция «не уменьшится по мере обострения избирательной кампании в новом избирательном году».

В «Грузинской мечте» уже назвали заявление посла безответственным, пишет агентство «Новости-Грузия».