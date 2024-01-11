Командующий ВМС Украины: морская база РФ в Абхазии – законная цель

Киев может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в самопровозглашенной республике Абхазия, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью «Украинской правде».
По его словам, россияне строят в Абхазии пункт базирования для рассредоточения кораблей, так как нельзя держать весь флот на одной базе.
Он отметил, что порт Новороссийска не слишком подходит из-за погодных условий, а в Севастополе очень закрытая бухта.
«Очень географически удачная для стоянки кораблей. Защищена от всех ветров, кроме западного. Очень символично. А в Новороссийске очень неприятные ветры, называются бора. Это сильный ветер, сходящий с кавказских гор, и поэтому в порту опасные стоянки. Кроме того, в Новороссийске сами по себе опасные заходы в порт, и поэтому при определенной погоде командиру корабля нужно обладать незаурядными способностями, просто чтобы обеспечить навигационную безопасность», — сказал Неижпапа.
Он добавил, что для Украины является законной целью любой корабль, который несет Андреевский флаг российского флота.
«Где бы он ни был в любом месте мирового океана», — подчеркнул командующий ВМС, передает Liga.net.
- Ранее абхазский президент Аслан Бжания сообщил, что соглашение о размещении пункта постоянного базирования военно-морского флота РФ в Очамчирском районе уже подписано.
- «Мы их всюду достанем», – говорил президент Украины Владимир Зеленский о российских кораблях.
- Открытие российской военно-морской базы в Абхазии – «большая мина для безопасности Черного моря, завтрашнего порта Анаклия и европейского пути Грузии», считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
- Существующая в порту Очамчире инфраструктура не может обеспечить прием крупных кораблей, включая подводные лодки и надводные военные фрегаты, заявил глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили.
- Аналитическая телепередача Би-би-си Newsnight и отдел верификации Би-би-си Verify проанализировали спутниковые снимки, которые показывают, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в порту Очамчире были проведены дноуглубительные и строительные работы. Благодаря этим работам порт теперь сможет принимать суда водоизмещением до 13 тысяч тонн, говорится в статье Би-би-си.
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