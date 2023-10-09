Руководитель самопровозглашенной республики Абхазия заявил недавно, что в Очамчирском районе будут базироваться российские военные корабли. Среди них могут быть и носители крылатых ракет «Калибр», которыми Россия наносит удары по украинским городам. Опрошенные Крым.Реалии эксперты считают, что Украина по международному праву имеет в таком случае право на ответный удар, но согласование действий с союзниками может затянуть этот процесс.

В Абхазии появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота. Президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, на днях встретившийся в Москве с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью «Известиям», что соглашение об этом уже подписано.

По словам Бжания, пункт будет создан «в ближайшее время». Абхазский лидер подчеркнул, что недавно в порт зашел российский малый ракетный корабль «Циклон», входящий в состав Черноморского флота РФ.

База с историей

Очамчира – город в самопровозглашенной республике Абхазия, согласно административному делению Грузии – в Очамчирском муниципалитете Абхазской Автономной Республики. Рядом с городом протекает река Джукмур, в устье которой была обустроена искусственная гавань.

Очамчирский порт создавался в 1933-1935 годах как гражданский торговый порт, который просуществовал 5 лет. В 1940 году гражданский флот был выведен в город Поти, а в Очамчиру была передислоцирована из Батуми 6-я бригада пограничных сторожевых кораблей СССР.

В 1983 году в порту была создана береговая база снабжения и ремонта кораблей – судоремонтный завод (в/ч 1466).

В конце 1980-х годов разрабатывались планы по расширению порта и увеличению военного присутствия в этом районе. 6-ю бригаду ПСКР планировалось укрупнить до уровня бригады МЧ (морских частей) ПВ КГБ, а также разместить здесь бригаду ОВР (охраны водного района) ВМФ. Были проведены инженерные работы с целью установления необходимых приделов расширения бухты и начато строительство южного причала, но распад СССР помешал осуществлению планов.

В августе 1996 года по требованию Грузии 6-я дважды Краснознаменная ОБПСКР была выведена из Очамчиры и передислоцирована в город Каспийск. В 1998 году порт покинул последний дивизион российских кораблей, несколько учебных катеров типа «Гриф» были безвозмездно переданы ВМФ самопровозглашенной Республики Абхазия.

О планах по постройке здесь пункта базирования кораблей ВМФ РФ было заявлено после того, как в августе 2008-го Россия напала на Грузию. Вооруженный конфликт при посредничестве ЕС удалось довольно быстро остановить, но Россия не только не вывела свои войска из отколовшихся от Грузии регионов, но и в разы увеличила там свое военное присутствие.

26 января 2009 года Главный штаб ВМФ России заявил о создании в абхазском порту Очамчира пункта базирования боевых кораблей Черноморского флота. Данная информация была подтверждена тогдашним президентом самопровозглашенной Абхазии Сергеем Багапшем.

Планировалось создать береговую инфраструктуру для техобслуживания и ремонта кораблей, пополнения ими запасов воды, продовольствия, боеприпасов и обеспечить охрану порта. В перспективе в Очамчирской бухте предполагалась швартовка больших и малых десантных кораблей, катеров и морских тральщиков Черноморского флота, которые могут быть передислоцированы сюда в случае необходимости.

В конце 2009 года был сформирован дивизион береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, в состав которого входили 4 пограничных сторожевых катера «Соболь» и «Мангуст». В апреле 2010 года было заявлено, что число катеров увеличат до восьми.

Какие корабли ЧФ может разместить в Очамчире

В октябре 2009 года силами спецтехники, привлеченной ВМФ России, завершились дноуглубительные работы. Глубина фарватера была увеличена с 3,8 до 9 метров, в результате чего порт может принимать суда водоизмещением до 10 тысяч тонн. На начало работ глубины штатного фарватера в районе Очамчиры составляли в среднем всего 3,8 метра, что позволяло размещать в порту только ракетные катера и базовые тральщики.

А какие корабли Черноморского флота смогут зайти в Очамчиру сейчас?

В составе ЧФ РФ самые крупные по водоизмещению корабли – это большие десантные корабли проектов 775 и 1171 «Тапир», а также сторожевые корабли проекта 1135 «Буревестник». У БДК полное водоизмещение составляет 4400 и 4360 тонн соответственно, у сторожевиков – 3190 тонн. Осадка при полном водоизмещении для БДК составляет 3,7 и 4,5 метра, для сторожевого корабля – 4,51 метра.

Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» (проект 18280 типа «Юрий Иванов») имеет полное водоизмещение 4000 тонн, осадку 4,0 метра.

Патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков» имеют водоизмещение 1800 тонн, осадку 4,0 метра.

Из кораблей-носителей крылатых ракет типа «Калибр» самыми крупными являются фрегаты проекта 11356Р «Буревестник», полное водоизмещение которых составляет 4035 тонн, наибольшая осадка – 7,5 метров.

Другие носители КР – малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» – имеют куда меньшие размеры: полное водоизмещение 949 тонн, осадка 2,6 метра.

Тральщики всех проектов, а также средние разведывательные корабли проектов 861М и 864 «Меридиан» тоже имеют подходящие для базирования в Очамчире размеры.

Таким образом, в этой бухте могут базироваться любые корабли Черноморского флота РФ. Ограничение на количество одновременно находящихся в гавани кораблей могут накладывать ее небольшие размеры – всего 300 на 200 метров. При этом, сторожевые корабли имеют максимальную длину 123 метра, БДК – 113 метров, фрегаты – 124,8 метров.

Более подходят для базирования МРК и патрульные корабли, имеющие длину 74,1 и 94,1 метра, любые виды тральщиков и малых противолодочных кораблей.

Будет ли Украина атаковать корабли ЧФ в Очамчире?

О стремлении ЧФ убрать корабли подальше от зоны поражения украинских и западных ракет в последнее время часто заявляют украинские и западные военные аналитики. Проведенные в расследовании Крым.Реалии подсчеты подтверждают, что Черноморский флот РФ вывел из бухт Севастополя наиболее боеспособные и используемые в боевых действиях против Украины корабли.

У опасений флотского командования есть основания. Так, атака украинских дронов на корабли Черноморского флота ВМФ России на военно-морской базе в Севастополе 29 октября 2022 года стала первой в истории войны на море операцией, в которой воздушные и морские беспилотники использовались скоординировано для поражения военного флота противника на стоянке.

Тогда украинским дронам удалось преодолеть оборону порта Севастополя и поразить не менее трех кораблей, в том числе фрегат «Адмирал Макаров» и морской тральщик «Иван Голубец». Российское командование признает только поражение тральщика и буксира.

А в начале августа нынешнего года в акватории порта Новороссийска были повреждены так называемый плавучий нефтяной маяк и БДК «Оленегорский горняк», входящий в состав Северного флота.

У действующих украинских морских дронов заявленная дальность – 1200 километров. Расстояние от, например, Одессы до Очамчиры с учетом огибания по большой дуге Крымского полуострова – около тысячи километров.

В то же время еще в апреле украинская координационная платформа Brave-1 показала полуподводную дрон-торпеду «Толока». Среди модификаций есть вариант TLK-1000, заявленная дальность действия которого 2000 км. Пока неизвестно, выпущены ли уже такие морские беспилотники. В июне заявлялось об успешном применении беспилотного летательного аппарата с дальностью 1000 километров.

В этой связи встает закономерный вопрос: будет ли Украина атаковать корабли страны-агрессора, если та разместит их в бухте Очамчира? Кроме военного аспекта этот вопрос имеет еще и международно-правовой.

Юрист-международник и бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что Россия может использовать базу в Очамчире для стоянки кораблей ЧФ.

«Относительно международного права данная территория является оккупированной Российской Федерацией и, по моему мнению, любые атаки по территориям, которые подконтрольны Российской Федерации, являются правомерными. То есть это не будет, я считаю, актом агрессии против Грузии, поскольку Грузия данную территорию не контролирует», – сказал Бабин в комментарии Крым.Реалии.

Если же Россия разместит в Очамчире, в том числе, носители КР «Калибр» и будет их использовать в атаках по Украине, то правительство Грузии, по мнению Бориса Бабина, вряд ли будет сильно реагировать на это.

Чисто гипотетическая возможность украинской атаки не нарушает международное право

«Они делают формальные заявления, что осуждают это, на большее рассчитывать вряд ли стоит. Чисто гипотетическая возможность украинской атаки не нарушает международное право, но современная грузинская власть может, к сожалению, использовать это как провокацию, поскольку мы в последнее время не видим дружественной позиции с их стороны и, возможно, страна-агрессор рассчитывает на такие провокации», – говорит бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым.

Борис Бабин обращает внимание, что заявление о размещении базы ЧФ в Очамчире было сделано во время визита так называемого президента Абхазии к Владимиру Путину и таким образом идет торг, поскольку Россия хочет включить непризнанную Абхазию в союзное государство, но пока этого не происходит.

«Я думаю, что украинские власти всю эту ситуацию и все риски просчитывают и абсолютно адекватно все это оценивают», – заключает Борис Бабин.

Виктор Каспрук, украинский политолог, политический аналитик, журналист-международник, колумнист и публицист, считает, что возможная атака по военным кораблям, если Россия разместит их в Очамчире, будет зависеть от отношений с Грузией.

Грузинские власти могут иметь к нам претензии, что мы наносим удары по их территории

«Формально это территория Грузии и грузинские власти могут иметь к нам претензии, что мы наносим удары по их территории, – сказал он в комментарии Крым.Реалии. – Но Украина будет следить, как будет развиваться ситуация и, возможно, будут приняты решения, о которых сейчас военно-политическое руководство страны говорить не будет. Такие серьезные вопросы, к тому же, согласовываются с нашими партнерами и консультации будут проводиться, поскольку противодействие может быть не только против Украины, но и против наших союзников».

По мнению Виктора Каспрука, россияне, принимая решение о переводе части кораблей в Очамчиру, скорее всего, учитывали эти правовые коллизии, которые будут тормозить ответные удары Украины или этих ударов вообще не будет.

Это попытка Российской Федерации перенести боевые действия в Грузию, попытка перенести линию фронта в Абхазию

В то же время, по словам одного из лидеров грузинской оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе, размещение боевых кораблей, обстреливающих украинские города, у грузинских берегов, пусть и на территории, неподконтрольной официальному Тбилиси, грозит переносом линии фронта в пределы международно-признанных границ Грузии: «Это попытка Российской Федерации перенести боевые действия в Грузию, попытка перенести линию фронта в Абхазию – в пределы международно-признанных границ Грузии. Нам всем необходимо понимать, что эта база будет использоваться для укрытия российских военно-морских сил, которые сегодня подвергаются атакам в портах Севастополя и Новороссийска. На этих кораблях крылатые ракеты, которыми каждый день обстреливают украинских мирных жителей. Соответственно, эти корабли являются законными целями украинских вооруженных сил, и поэтому строительство этой базы является прямой попыткой переноса боевых действий в Абхазию, и это представляет собой большую угрозу безопасности местных жителей, безопасности граждан Грузии в целом».

Крым.Реалии