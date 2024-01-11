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В Южной Осетии откроют 11 участков по выборам президента РФ

Архивная фотография
Архивная фотография

11 избирательных участков откроются на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия для голосования на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщил российский посол в Цхинвали Марат Кулахметов на совещании югооосетинского президента Алана Гаглоева с участием руководителей министерств, ведомств и глав городов и районов.

«На территории Южной Осетии планируется открыть 11 избирательных участков: шесть - в городе Цхинвале и пять – в населенных пунктах республики. Все вопросы будут согласованы с администрациями районов. Мы должны создать максимально комфортные условия для граждан», – сказал Кулахметов.

Дипломат отметил, что отличительной особенностью нынешних выборов будет то, что они пройдут в течение нескольких дней.

Как сообщила пресс-служба главы югоосетинского лидера, Гаглоев в ходе совещания поручил всем ведомствам, задействованным в процессе подготовки проведения выборов президента РФ на территории Южной Осетии, начать прорабатывать все организационные вопросы и своевременно сообщать обо всех возникающих проблемах для их оперативного решения.

Силовикам он поручил обеспечить безопасность как во время подготовки, так и непосредственно в дни проведения голосования.

  • Ранее стало известно, что Москва может отказаться от открытия избирательных участков на президентских выборах в странах, внесённых российскими властями в список недружественных. Туда, в частности, входят страны ЕС, США, Австралия, Великобритания, Швейцария, Черногория, Япония, частично признанный Тайвань, всего 49 государств.
  • Россияне, живущие в Тбилиси, не смогут проголосовать на выборах президента России. Эту информацию изданию Paper Kartuli ранее подтвердили в секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Причина — отсутствие с 2008 года дипломатических отношений между странами.

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