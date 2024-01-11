В Южной Осетии откроют 11 участков по выборам президента РФ

11 избирательных участков откроются на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия для голосования на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщил российский посол в Цхинвали Марат Кулахметов на совещании югооосетинского президента Алана Гаглоева с участием руководителей министерств, ведомств и глав городов и районов.

«На территории Южной Осетии планируется открыть 11 избирательных участков: шесть - в городе Цхинвале и пять – в населенных пунктах республики. Все вопросы будут согласованы с администрациями районов. Мы должны создать максимально комфортные условия для граждан», – сказал Кулахметов.

Дипломат отметил, что отличительной особенностью нынешних выборов будет то, что они пройдут в течение нескольких дней.

Как сообщила пресс-служба главы югоосетинского лидера, Гаглоев в ходе совещания поручил всем ведомствам, задействованным в процессе подготовки проведения выборов президента РФ на территории Южной Осетии, начать прорабатывать все организационные вопросы и своевременно сообщать обо всех возникающих проблемах для их оперативного решения.

Силовикам он поручил обеспечить безопасность как во время подготовки, так и непосредственно в дни проведения голосования.