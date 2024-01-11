Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с председателем Госкомитета по экологии Савелием Читанава. Он прокомментировал ситуацию с ловом хамсы в абхазской акватории:

«Мне прислали видео, где в сухумской бухте скопились корабли. Должен отметить, что это обычное явление перед плохой погодой. И хочу заметить, что в этом месте бухты никакой лов не осуществляется».

По словам эколога, в этом году как никогда мало нарушений при лове хамсы, зафиксировано лишь два случая нарушения 500-метровой зоны. По ним ведется разбирательство. Что касается запаха рыбы в городе, то его разносится ветром от завода по переработке рыбы.

«Вы же понимаете, что речь идет не об 1-2 килограммах, а о гораздо больших объемах переработки. Отсюда и специфический запах. При переработке рыба проходит через фильтры. К сожалению, они не всегда выдерживают нагрузки. При этом никакие ядовитые газы не выделяются», – сказал Читанава.

Эколог сообщил, что инспекторы Госкомитета по экологии совместно с СГБ на днях проводили рейдовые мероприятия на трех сухумских заводах по переработке рыбы на предмет выброса каких-либо негативных компонентов. Издание уточняет, что ничего подобного обнаружено не было.

Савелий Читанава напомнил, что в прошлом году практически рыбной путины не было:

«В этом году появилась рыба. Хочу обратить внимание на то, что вылавливается хамса-трехлетка. Если ее не вылавливать, на четверной год жизни хамса гибнет. Лов рыбы производится строго в соответствии с утвержденными правительством квотами».

Председатель Госкомитета по экологии опроверг слухи о том, что под видом хамсы вылавливают ценные виды рыбы.

«Нужная газета» публикует мнение бывшего Уполномоченного по правам человека в Абхазии Асиды Шакрыл о ратификации соглашения по госдаче «Пицунда»:

Все, кто считает, что эти люди совершили преступление, уже сегодня могут наказать их тем, что откажут им в рукопожатии

«В ночь с 26 на 27 декабря 2023 года Абхазия потеряла лучшую часть своей территории, отдав ее по факту в собственность другому государству. Это была трагическая ночь, которая будет иметь далеко идущие последствия для абхазского государства. Депутаты парламента почти единодушно проголосовали за сдачу суверенитета Республики Абхазия. Я уверена, что настанет день, когда все, кто причастен к этому преступлению и сговору, сядут на скамью подсудимых в соответствии с нашей Конституцией и законодательством. Сегодня, к сожалению, они уйдут от наказания, потому что в стране отсутствует независимый суд. Но вряд ли они смогут избежать общественного осуждения. В абхазском обществе аморальные поступки не оставались без реагирования. Все, кто считает, что эти люди совершили преступление, уже сегодня могут наказать их тем, что откажут им в рукопожатии, откажутся делить с ними радость и горе. Только так мы сможем очиститься от лицемерия, лжи, подлости и предательства. С уважением ко всем, кто остается предан своему народу и сохранил память о своей истории».

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Агентство «Апсныпресс» сообщает, что в 2023 г. в Абхазии было введено в эксплуатацию 13 новых комфортабельных отелей и пансионатов общей вместимостью порядка 4 500 койко-мест. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Минтуризма. Издание уточняет, что производится реновация объектов размещения на территории бывших военных санаториев МВО и РВСН.

По данным экспертов в области туризма в 2023 году Абхазия вошла в топ направлений отдыха у российских туристов. Все это отразилось на увеличении нагрузки на туристический сектор, в том числе на переходе и переезде российско-абхазской границы. Ключевым барьером для развития туристической отрасли Абхазии является КПП «Псоу», который в летний сезон работает со значительной перегрузкой, многочасовыми пробками на границе.

«Рост туристической отрасли в долгосрочной перспективе возможен за счет расширения предложения видов туризма, таких как оздоровительный, спортивно-экстремальный и др. Очень востребован семейный отдых», – пишет агентство «Апсныпресс».

Наибольшая загрузка мест размещения наблюдается в период с июня по сентябрь, при этом наиболее загруженными являются курорты Гагры, Пицунды, Нового Афона. Если в 2017 году в Абхазии было 14 220 койко-мест, то в 2023 году их стало 46 972.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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