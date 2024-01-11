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ЧЕ по фигурному катанию: Губанова – третья после короткой программы

Анастасия Губанова, 11 января
Анастасия Губанова, 11 января

Действующая чемпионка Европы, представительница Грузии Анастасия Губанова занимает третье место после короткой программы на европейском первенстве, проходящем в литовском Каунасе.

Первое место заняла бельгийка Луна Хендрикс (74,66 балла), второе – её соотечественница Нина Пинзарроне (69,70), у Губановой – 68,96 балла.

Ранее короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. В мужском одиночном катании Ника Эгадзе занимает десятое место.

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