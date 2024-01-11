Ежегодно в Абхазии подводят цифры рождений и смертности, браков и разводов за минувший год, а также приводятся самые популярные имена новорожденных.

В конце 2023 года ЗАГСами Абхазии было зарегистрировано 953 новорожденных. Из них 523 мальчика и 430 девочек, то есть разница в пользу мальчиков по-прежнему велика. Если сравнивать с 2022 годом, то это на 189 малышей меньше. Правда, тут надо учесть, что в последние годы все больше рожениц предпочитает уезжать за рубеж, прежде всего в соседний Сочи, где им сразу оформляют пакет российской социальной помощи, включая материнский капитал. Там они и регистрируют, естественно, новорожденных. Полагают, что это сейчас около четверти рожениц в республике.

В первой тройке по рождаемости – Сухум, Гудаутский и Очамчырский районы. Самыми популярными именами оказались Леон и Санэль. А вот из самых необычных, как отметили в ЗАГСах, в том году были Мухаммадисо и Ноэми.

Сегодня я побеседовал с инспектором органа ЗАГС в Сухуме Наалой Шадания, которая работает там немало лет и много раз комментировала мне такие ежегодные данные в столице. Вот что она сказала:

«Мухамадисо – это у нас в ЗАГСе было.

– Кто это, мусульмане, наверное, были?

– Нет, знаете, они служили когда-то давно вместе, и вот отец решил в честь своего сослуживца назвать сына. А о самых популярных в городе именах ничего не могу сказать, потому что очень разношерстные были. Может, Нестор чуть чаще других у нас встречался. И рождаемость маленькая, и имена самые разные, поэтому о популярных ничего не могу сказать».

В Абхазии в 2023 году было зарегистрировано 634 брака, что на 36 больше, чем в предыдущем. Больше всего их зафиксировано в Гудаутском районе – 130. На второй строчке Сухум и Очамчырский район, где было заключено по 106 браков. Но при этом резко выросло количество разводов – их в 2023 году было 514, в то время как в 2022 году – 162. Лидером по разводам стал Сухум – 149. На второй строчке Гудаутский район – 135. И если в целом по республике число разводов почти сравнялось с числом браков, то в большинстве ЗАГСов – даже превзошло. Вытянул ситуацию в целом Гальский район, где зафиксирован всего один развод. Я сказал Наале:

«Многие, наверное, обратили внимание, что что-то разводов резко больше стало.

– Разводов больше, чем браков стало. Почти в каждом ЗАГСе так.

– Чем это можно объяснить?

– «Молодые браки». Слишком рано женятся по возрасту, и никто ничего не хочет терпеть. Никто ничего не хочет сглаживать. Обиделись – и пошли на развод подавать.

– Ну вот раньше это была большая редкость в Абхазии - разводы.

– Да, чувства стеснения были. А сейчас – «У меня одна жизнь, я хочу прожить ее так, как хочу». У всех один ответ.

– То есть разводятся молодые, как правило?

– Вы знаете… Разводы, если посмотреть по возрастной категории – от 20 до 35 лет чаще всего. Но все мы люди. Бывает и после пятидесяти пяти, шестидесяти – не знаю, что с ними происходит.

– А есть ли браки с гастарбайтерами?

– Вы знаете, нет, в этом году не было в нашем ЗАГСе. Браки с иностранными гражданами есть, но это россияне, граждане Армении. С гражданами Узбекистана, Таджикистана не было.

– Смертность уменьшилась после 2022 года…

– Да, да, после ковида смертность уменьшилась».

В 2023 году в Абхазии зарегистрировано 1243 смерти – на 235 человек меньше, чем в предыдущем. Больше всего людей умерло в Сухуме. Меньше всего смертей было зафиксировано ЗАГСом Гудаутского района.

А завершили мы разговор нынче с Наалой Шадания темой помещения, в котором находится Сухумский ЗАГС:

«У вас планируется какое-то улучшение здания, ремонт?

– Не могу сказать. Очень хотим. Письма написали и в Министерство юстиции, и в мэрию… Крыша протекает.

– Ничего себе… В столицах же стараются, чтобы Дворец бракосочетания был, а тут хотя бы крыша не протекала.

– Само здание уже в каком состоянии – ужасном. Наш министр юстиции этим вопросом вроде занимается».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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