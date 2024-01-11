В ночь с 13 на 14 января в Южной Осетии отмечают Старый Новый год. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала о традициях, сопровождающих этот день.

Арина: Мой папа очень любит именно Старый Новый год, Ног Бон. Мы его отмечаем так же, как и Новый год. Единственное отличие, что 14 января утром мы обязательно готовим Артхурон, осетинский пирог, куда закладывается монетка. Пирог делим на 11 частей, потому что нас в семье 11. Считается, что у того, кому попадется монета, год будет счастливым, плодотворным, успешным. Наверное, это главная традиция Старого Нового года. В остальном, все так же – пироги осетинские, стол накрываем, мама его красиво сервирует, она очень любит это дело.

Лианна: Старый Новый год я очень люблю, хотя сейчас уже не отмечаю, как полагается, но расскажу, как считаю правильным. В селе, где я родилась, перед Рождеством все семьи резали свиней, которых откармливали на зиму. В каждом доме было мясо. И всем селом сидели то в одном доме, то в другом. Пекли пироги с луком, обычные с сыром… Не было сегодняшнего разнообразия, конечно, но всего было в изобилии. Вот так и сидели, веселились, пели. Те, кто весной и летом ссорились из-за земли, на Старый Новый Год мирились, поэтому это был очень радостный праздник. Сейчас я живу одна, но раньше всегда пекла Артхурон с монеткой внутри. Тот, кому попадалась монетка, радовался. А сейчас я просто испеку три пирога и свинину сварю. На Старый Новый Год можно.

Олег: Старый Новый год мы в семье обычно отмечаем с меньшим энтузиазмом и размахом, нежели Новый Год. Для нас это больше домашний праздник. Если новый год обязательно сопровождается походом в гости, приемом гостей, то в Старый Новый год мы больше в кругу семьи, по-домашнему, без лишнего ажиотажа. Раньше мы убирали елку после Старого Нового Года, сейчас оставляем ее столько, сколько дети захотят.

Заира: Старый Новый год у меня ассоциируется с селом, с детством. Беззаботные гуляния, катание на санках с горки, потом грелись у печки. Помимо пирогов бабушка пекла разные фигурки из теста, еще пекла Артхурон с монеткой внутри. Мы все очень эту монетку хотели, хотя какая разница. Это для меня праздник новой жизни, надежд, ожидания лучшего.

Вера: Мы его никак не отмечаем, хотя в этом году это выходные дни, но поздравляем всех обязательно с окончательно наступившим новым годом. Это же наш праздник, больше ведь нигде нет такого. Просто весело, надо устраивать себе праздники.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях