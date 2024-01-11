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Метёлкина и Берулава выиграли серебро на ЧЕ по фигурному катанию

Медалисты Чемпионата Европы
Медалисты Чемпионата Европы

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали на чемпионате Европы, проходящем в Литве.

Напомним, что Метёлкина и Берулава лидировали после короткой программы, однако не смогли сохранить лидерство по итогам произвольной.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, 11 января
Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, 11 января

Золото ЧЕ выиграли представители Италии – Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. Тройку призёров замкнула ещё одна итальянская пара – Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.

Отметим, что Грузия впервые завоевала медаль европейского первенства в соревнованиях спортивных пар.

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