Метёлкина и Берулава выиграли серебро на ЧЕ по фигурному катанию

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали на чемпионате Европы, проходящем в Литве.

Напомним, что Метёлкина и Берулава лидировали после короткой программы, однако не смогли сохранить лидерство по итогам произвольной.

Золото ЧЕ выиграли представители Италии – Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе. Тройку призёров замкнула ещё одна итальянская пара – Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини.

Отметим, что Грузия впервые завоевала медаль европейского первенства в соревнованиях спортивных пар.