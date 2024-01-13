Хуситы ошибочно обстреляли второй танкер с российской нефтью

Вооруженные формирования хуситов в Йемене ошибочно подвергли обстрелу танкер, перевозивший российскую нефть - инцидент произошел в пятницу у побережья Йемена. Об этом сообщила компания Ambrey, предоставляющая услуги охраны и сопровождения на море.

Британская организация морских торговых операций (UKMTO) заявила о получении доклада о ракетном пуске в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден, информирует Reuters.

Ракета упала в море примерно в 400-500 метрах от цели, не нанеся никому ущерба или ранений.

В рапорте компании Ambrey говорится, что произведенный удар - уже второе ошибочное нападение хуситов на танкер, перевозивший российскую нефть.

Поддерживаемый Ираном йеменские повстанцы-хуситы, контролирующие большинство территории Йемена, с 19 ноября 2023 года направляли к торговым судам западных стран, налет за налетом, дроны со взрывчаткой. Командование хуситов заявило, что таким образом выражает протест против израильской военной операции в секторе Газа.

США и Великобритания провели в ночь с четверга на пятницу воздушные и морские обстрелы объектов хуситов. Россия, союзник Ирана и партнер ключевых арабских стран региона, осудила удары западных военных по объектам в Йемене и потребовала созыва Совета Безопасности ООН.