В Грузии может подорожать техосмотр транспортных средств

Стоимость проведения техосмотра транспортных средств в Грузии может увеличиться, сообщает «Бизнес-партнер». По словам председателя Союза центров техинспектирования Георгия Шиолашвили, представители отрасли и Минэкономики должны начать консультации по вопросу повышения цен.

На пересмотре тарифов настаивают сами центры техосмотра. Там говорят о рекордных темпах оттока кадров и необходимости инвестиций.

«Есть надежда, что будут предприняты ощутимые шаги в направлении пересмотра тарифов. Новые цены должны определяться на основе исследований. Плату следует повышать только до того уровня, который необходим для наших нужд. Я имею в виду увеличение фонда оплаты труда и обновление материально-технической базы. Мы не хотим называть конкретную сумму. Мы предоставим информацию министерству экономики и, надеемся, будут приняты соответствующие решения», – заявил Шиолашвили.

Техническое инспектирование автомобилей всех категорий стало обязательным в Грузии с 2018 года. С тех пор тарифы ни разу не пересматривались, пишет агентство «Новости-Грузия».

Стоимость прохождения техосмотра для легковых машин – 60 лари (около 20,8 доллара), для грузовых – 100 лари (более 34,6 доллара). Машины старше восьми лет должны проходить техосмотр ежегодно. Автомобили, которым от четырех до восьми лет, – раз в два года. Новым машинам в возрасте до четырех лет проходить техосмотр не нужно.