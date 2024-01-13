Из-за непогоды на дорогах Грузии действуют ограничения

Из-за непогоды движение на некоторых дорогах Грузии ограничено. Проблемы с передвижением, в частности, у границ с РФ и Турцией, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Департамент автомобильных дорог.

Из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и ограниченной видимости запрещено движение машин с прицепами и полуприцепами на дороге Хашури–Ахалцихе–Вале. Ограничения действуют на участке Хашури-Ацкури, ведущей к городу Вале на границе с Турцией.

Из-за снегопада для большегрузов также закрыт участок Гудаури (Поста) – Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с РФ. Движение машин на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляться в безостановочном режиме, а на участке Гудаури (Поста) – Коби только через лавинозащитные туннели.

Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 1-50 км дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение транспорта с прицепом и полуприцепом. Аналогичный режим действует в районе перевала Накерала дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, соединяющей регионы Имерети и Рача.

Из-за метели запрещено движение всех видов автотранспорта на перевале Паравани – это участок дороги внутреннего значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.

Ограничения и на дороге внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, которая ведет в Сванетию. Из-за снегопада и гололеда на участке Хаиши-Ушгули запрещено движение прицепного и полуприцепного транспорта, а также машин категории М3 с числом мест более 22 (кроме места водителя), предназначенных для перевозки пассажиров.

На участке Лахамула-Ушгули той же дороги движение легковых автомобилей допускается только с использованием цепей противоскольжения. Движение автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное.

По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии сохранится до 15 января. Национальное агентство окружающей среды ранее предупредило о метели, гололеде, морозах до -5 в равнинных районах Западной Грузии и шторме на море.