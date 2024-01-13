Авиакомпания Austrian Airlines планирует выполнять рейсы в Грузию

С мая текущего года рейсы в Грузию начнет выполнять флагманская авиакомпания Австрии Austrian Airlines, сообщает SOVA.

Прямые рейсы будут осуществляться из Вены в Тбилиси по средам, пятницам и воскресеньям, а в Вену из Тбилиси по четвергам, субботам и понедельникам.

Сейчас из Тбилиси в Вену летает только грузинская Georgian Airways. Также в столицу Австрии можно улететь прямым рейсом авиакомпании Wizz Air из Кутаиси. Austrian Airlines станет третьей авиакомпанией, соединяющей столицы двух стран.

Austrian Airlines – одна из крупнейших авиакомпаний Австрии, выполняющая рейсы по 120 направлениям в 55 стран.