Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла серебро на ЧЕ

Представительница Грузии Анастасия Губанова выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в литовском Каунасе.

Губанова не смогла повторить прошлогодний успех, когда она одержала победу на европейском первенстве.

Губанову опередила Луна Хендрикс из Бельгии, выигравшая золото, бронза у еще одной бельгийской фигуристки Нины Пинзаррон. Грузинская фигуристка Алина Урушадзе заняла 22-е место.

Ранее в Каунасе грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар.

В мужском одиночном катании Ника Эгадзе занял седьмое место.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию в спортивных танцах, идут седьмыми после ритм-танца.