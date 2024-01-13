Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла серебро на ЧЕ

Представительница Грузии Анастасия Губанова выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в литовском Каунасе.
Губанова не смогла повторить прошлогодний успех, когда она одержала победу на европейском первенстве.
Губанову опередила Луна Хендрикс из Бельгии, выигравшая золото, бронза у еще одной бельгийской фигуристки Нины Пинзаррон. Грузинская фигуристка Алина Урушадзе заняла 22-е место.
Ранее в Каунасе грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар.
В мужском одиночном катании Ника Эгадзе занял седьмое место.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию в спортивных танцах, идут седьмыми после ритм-танца.
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