В «Альт-инфо» требуют задержать активистку Перадзе и обещают властям «большие проблемы»

Члены и сторонники пророссийского «Консервативного движения», более известного как «Альт-инфо», предъявили властям Грузии ультиматум с требованием задержать активистку Нату Перадзе в течение десяти дней.

9 января Перадзе распространила кадры из Тбилисского кафедрального собора Святой Троицы – Самеба, на которых икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина была облита синей краской. Из-за инцидента полиция начала административное дело о мелком хулиганстве, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Антизападные, ультраконсервативные группы требуют, чтобы его переквалифицировали на уголовную статью, которая предусматривает до года тюрьмы за незаконное препятствование в исполнении религиозных обрядов путем насилия, угроз, или оскорбления чувств верующих.

Соответствующее заявление лидеры «Альт-инфо» подали в полицию сегодня, после протестной акции у парламента Грузии.

«Начало следствия по статье о мелком хулиганстве – это глупость и брошенные европейцам кости, снова и снова слабость «Грузинской мечты». Мы надеемся, что статья будет переквалифицирована. Если этого не произойдет, «Мечта» получит свое, а Ната Перадзе – свое… Если Перадзе не задержат, в стране начнутся очень большие проблемы», – заявил в эфире телеканала «Пирвели» лидер «Консервативного движения» Кока Маргошия.

Одновременно с задержанием Перадзе в «Альт-инфо» требуют ужесточить наказание за оскорбления чувств верующих. Свою протестную акцию они завершили шествием к Самеба, а там провели молебен у иконы Матроны. По распоряжению Патриархии Грузии, в скором времени в нее «внесут изменения», поскольку доказательств, подтверждающих встречу Сталина с Матроной, не существует.

Ранее Ната Перадзе говорила, что получает угрозы в социальных сетях, а 10 января группа радикалов попыталась ворваться к ней в дом. Сделать это им помешала полиция. Позже Перадзе сообщила, что из соображений безопасности вместе с дочерью временно переехала к друзьям.