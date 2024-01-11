10 января у дома гражданской активистки Наты Перадзе прошла акция членов движения Альт-инфо. Протестующие выступили с требованием к властям наказать ее за «оскорбление» иконы Матроны Московской, на которой так же изображен Иосиф Сталин. С активисткой пообщался Серго Брегвадзе.

– Ната, какова ситуация в данный момент?

Вчера очень хорошо полиция сработала и кроме благодарности ничего не могу сказать. Но это перенести все равно непросто… В интернете этот религиозный экстремизм набирает силу

– Дошла информация, что Ирма Инашвили… они собираются в 3 часа у метро Руставели (интервью было записано до начала акции). Мы с сыном… один сын и так в горах, он горнолыжник-тренер, в Тбилиси мы со вторым, младшим сыном (находимся) вчера и сегодня, уже решили перейти на несколько дней. К счастью, у наших близких оказалась свободная квартира и мы сейчас собираемся туда перейти, чтобы больше не проходить через весь этот маразм. Вчера очень хорошо полиция сработала и кроме благодарности ничего не могу сказать. Но это перенести все равно непросто… И в субботу у них акция против этого. Как мы видим, в интернете этот религиозный экстремизм набирает силу. Так что на несколько дней перейти было бы неплохо. Параллельно работаем с Ассоциацией молодых юристов и должны официально попросить у государства на несколько дней защиту.

– Вы находились дома, когда проходила вчерашняя акция?

– Вчера, как я уже отметила, полиция сработала идеально, но, у меня была прошлая практика – это было в июле, во время Прайда, когда полиция, не смогла, в кавычках, справиться с протестующими ортодоксами и они прорвали (полицейский кордон), разгромили офис прайда, поднялись в офис «Сирцхвилия» (движения «Позор»). Мы до конца не были уверены, что то же самое не произойдет тут, но вчера «пронесло». После того, как они (протестующие) ушли, несмотря на то что никакого эксцесса не было, мы лежали как сильно побитые, потому что это огромный стресс, когда дома у тебя происходит такое. Нужно учесть, что я живу в частном доме, у которого со всех сторон окна и двери… То, что никто не войдет – это исключено, там из каждой форточки любой желающий может залезть.

– Вы говорили, что не верите в то, что это спонтанная акция верующих?

– Это организованно «Грузинской мечтой», естественно, не без этого. Все связано вместе – грузинская или «русская мечта», наша церковь и Альт-инфо – это все один механизм, и они работают очень сыгранно друг с другом.

– Вы открыто признаетесь, что икону краской облили вы?

– Знаете, так четко, что это я облила краской, нигде вроде не говорила. Это для того, чтобы судья не смог представить аргумент, что я признаюсь в этом. А то, я и не скрываю, что это была я.

– Сообщается, что вам грозит административный штраф…

– У меня тоже новость только из интернета, я где-то видела, что началось расследование по 166 статье, означающей мелкое хулиганство и подразумевает штраф в 500 лари. Больше никакой абсолютно информации на эту тему у меня нет.

– Как бы вы прокомментировали инициативу «Грузинской мечты» ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных атрибутов и культовых сооружений?

Это диктатура, и против этого нужно принять меры, если это возможно, но я не думаю, что вообще что-то возможно при «Грузинской мечте»

– Это как раз тот закон, против которого бунтовали. Это диктатура, и против этого нужно принять меры, если это возможно, но я не думаю, что вообще что-то возможно при «Грузинской мечте». Надо просто на выборах побыстрее их убрать. До этого необходимо как-то провести предвыборную кампанию, это касается не только политиков, но и нас – обычных жителей, мы должны провоцировать политиков, чтобы они говорили месседжи, которые нас устраивают. Я не знаю, на кого можно надеяться на этих выборах, а выборы очень серьезные. Нужно эту «Грузинскую мечту» убрать и принять многопартийный парламент.

– В чем заключается ваш протест?

– Это Сталин, это русская, московская Матрона, какая-то юродивая. Это сейчас программа России – в какой-то степени популяризировать Сталина. Пусть они сами за свои святыни волнуются. Это храм церкви, которая получает мои налоги, у меня не спрашивали согласна я или нет оплачивать им налоги. Они поставили над городом этот храм (собор Святой Троицы). Я протестовала против того, чтобы этот «архитектурный ужас» стоял над городом. Это мой город и это мои деньги, и я имею право обливать краской убийцу людей.

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