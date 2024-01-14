Посольства США и ЕС поздравили Грузию с Днем государственного флага

Посольство США поздравляет Грузию с Днем государственного флага.
«Поздравляем наших грузинских партнеров и друзей с днем государственного флага Грузии!», - говорится в заявлении.
Со знаменательной датой страну поздравило и посольство ЕС в Грузии.
«Представительство Евросоюза в Грузии поздравляет Грузию с Днем государственного флага!», - сказано в заявлении.
Отметим, День государственного флага Грузии отмечается 14 января - в день принятия органического закона о государственном флаге Грузии.
C этим днем граждан поздравил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, а в МИДе страны выставлен оригинал исторического флага Демократической республики Грузия.
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