Посольства США и ЕС поздравили Грузию с Днем государственного флага

Посольство США поздравляет Грузию с Днем государственного флага.

«Поздравляем наших грузинских партнеров и друзей с днем государственного флага Грузии!», - говорится в заявлении.

Со знаменательной датой страну поздравило и посольство ЕС в Грузии.

«Представительство Евросоюза в Грузии поздравляет Грузию с Днем государственного флага!», - сказано в заявлении.

Отметим, День государственного флага Грузии отмечается 14 января - в день принятия органического закона о государственном флаге Грузии.

C этим днем граждан поздравил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, а в МИДе страны выставлен оригинал исторического флага Демократической республики Грузия.