Лазаре Григориадис может попросить президента Грузии о помиловании

Задержанный активист Лазаре Григориадис может обратиться с просьбой о помиловании к президенту Грузии - он не исключил эту возможность в случае вынесения обвинительного приговора, сообщает телеканал «Формула».

«Я не знаю, может быть, я не думал об этих вещах», - сказал он во время телефонного разговора с «Формула».

Следующее судебное заседание по делу Лазаре Григориадиса состоится 15 января, сообщает SOVA.

По словам матери Лазаре - Тамты Каландадзе, сына суд не оправдает. Она отметила, что семья решила, что в таком случае обратиться к Саломе Зурабишвили.

«Они говорят, что он бросил коктейль Молотова, но это нигде не зафиксировано. Нам показали фейк-видео и заставили людей поверить, что бросает Лазаре. Но профессионалы заявили, что поднята фотография Лазаре и нам показали, якобы это был Лазаре. В той массе невозможно разобрать, кто это сделал. Им нужен был кто-то, кого они наказали бы, чтобы это не повторилось, и выбор пал на Лазаре», - говорит Тамта Каландадзе.