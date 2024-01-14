Лазаре Григориадис может попросить президента Грузии о помиловании

Задержанный активист Лазаре Григориадис может обратиться с просьбой о помиловании к президенту Грузии - он не исключил эту возможность в случае вынесения обвинительного приговора, сообщает телеканал «Формула».
«Я не знаю, может быть, я не думал об этих вещах», - сказал он во время телефонного разговора с «Формула».
Следующее судебное заседание по делу Лазаре Григориадиса состоится 15 января, сообщает SOVA.
По словам матери Лазаре - Тамты Каландадзе, сына суд не оправдает. Она отметила, что семья решила, что в таком случае обратиться к Саломе Зурабишвили.
«Они говорят, что он бросил коктейль Молотова, но это нигде не зафиксировано. Нам показали фейк-видео и заставили людей поверить, что бросает Лазаре. Но профессионалы заявили, что поднята фотография Лазаре и нам показали, якобы это был Лазаре. В той массе невозможно разобрать, кто это сделал. Им нужен был кто-то, кого они наказали бы, чтобы это не повторилось, и выбор пал на Лазаре», - говорит Тамта Каландадзе.
- Лазаре Григориадис - участник мартовских акций протеста против принятия так называемого «закона об иноагентах», который принят в РФ, но отозван в Грузии, благодаря стихийному протесту граждан Грузии.
- 21-летний Лазаре Григориадис был арестован полицией в ночь на 29 марта по делу о протестах 7-9 марта. Его обвиняют в насилии над полицейскими во время митингов перед парламентом против российского закона, и в поджоге автомобиля, принадлежащего МВД. Задержанному грозит лишение свободы от 7 до 11 лет. Кроме того, Лазаре Григориадис был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за нанесение ранения своему отцу.
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