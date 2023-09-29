Сегодня у резиденции президента Грузии в Тбилиси прошла акция протеста с требованием помиловать гражданского активиста Лазаре Григориадиса, арестованного в ходе мартовских акций протеста против принятия закона «Об иноагентах». Оппоненты власти ждут от Саломе Зурабишвили и других шагов. Сама она после визита в страны Балтии вчера поздно вечером пригласила к себе оппозиционных женщин-депутатов, за чем последовала очередная волна критики и угроз со стороны «Грузинской мечты».

За те три дня, которые Саломе Зурабишвили провела с президентами трех стран Балтии, «Грузинская мечта» не переставала убеждать общество в саботаже со стороны президента. И в том, что, отлучившись из страны без согласия правительства, она представляет не грузинское государство, а лично себя, а значит, ее визиты – частный вояж, а не официальное турне. Но стоило Зурабишвили вернуться в Тбилиси и неожиданно для всех пригласить к себе на встречу оппозиционных женщин-депутатов и представителей гражданского сектора, как в правящей силе с утра потребовали разъяснений от президента. В «Грузинской мечте», очевидно, остались крайне недовольны тем, что и во второй раз после самовольных европейских визитов и запуска процедуры импичмента она не сочла нужным прийти к представителям власти если не с покаянием, то хотя бы с объяснениями.

«Я не думаю, что достаточно встречи с женщинами-депутатами и экс-омбудсменом Нино Ломджария», – заявил сегодня вице-спикер парламента Гия Вольский, критикуя президента за то, что она по приезде не отчиталась ни перед правительством, ни перед парламентом и в целом обществом:

«Всех интересует, с чем она туда поехала и что привезла, потому что это бахвальство – то, что мы слышали от нее, что Грузия обязательно получит статус кандидата, потому она лично занимается этим и что она не оставит европейское будущее Грузии. Такие высокопарные заявления были сделаны. А после этого единственное, что мы увидели после ее визитов, – вышел президент Латвии (Эдгар Ринкевич) и обругал Грузию как только мог. Интересно, какие заявления она сделает по поводу своих вояжей? С какой формулой она туда поехала? Если она воспользовалась той же глупой формулировкой, отделяющей власть от общества, и прибегла к просьбе предоставить статус ради общества, конечно же, это вредительство, и у нас будет соответствующая реакция».

Никаких бранных слов в заявлении латвийского президента Ринкевича нет, но именно так расценили в «Грузинской мечте» его призыв сделать все возможное для выполнения 12 рекомендаций Брюсселя, чтобы получить статус кандидата. И что «Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности ЕС, включая санкции ЕС против России».

В ожидании оценки Еврокомиссии в правящей силе считают антигосударственной критику о недостаточном исполнении заданий Брюсселя для получения статуса кандидата. Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, развивая эту мысль, вновь обвинил президента в нарушении Конституции и в сговоре с радикальной оппозицией. Зурабишвили проводит встречи с представителями оппозиции и неправительственного сектора не из-за статуса кандидата в ЕС, убежден Каха Каладзе:

«На самом деле, работа идет вокруг того, чтобы оппозиция не поддержала импичмент, когда вопрос будет рассматриваться в парламенте. Это завуалировано тем, что якобы ради получения статуса кандидата и евроинтеграции страны она встречается с представителями радикальной оппозиции».

Сами участники встречи с президентом, которая накануне длилась три часа, ограничились общими заявлениями. По их словам, они поговорили о наболевших проблемах, об ожидании статуса кандидата, политике «Грузинской мечты», решении Нацбанка не распространять санкции США на бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе за тесные связи с ФСБ. Депутат «Лело» Саломе Самадашвили рассказала журналистам, что она ознакомила президента с позицией своей партии – там недовольны тем, что Саломе Зурабишвили решила не спешить с приостановлением гражданства Парцхаладзе. Президент, таким образом, дает время госструктурам отреагировать, чтобы экс-генпрокурор ответил перед законом как гражданин Грузии. В большинстве же оппозиционных партий считают, что нужно немедленно лишить Парцхаладзе гражданства, чтобы он попал под международные санкции уже как гражданин РФ. Кроме того, депутат Саломе Самадашвили обсудила с президентом и вопрос помилования гражданского активиста Лазаре Григориадиса:

«Я подняла вопрос о необходимости дать четкий сигнал о том, что российские шпионы ответят за работу против своего государства. Я также сказала на встрече о том, что те люди, которые борются и боролись в защиту европейского будущего страны, не должны стать мишенью российских заданий «Грузинской мечты». В этом ключе я упомянула и о деле Лазаре Григориадиса».

Григориадис был арестован после мартовских акций протеста против принятия закона «Об иноагентах». Его обвиняют в участии в беспорядках. Доказательством политического преследования активиста правозащитники сочли тот факт, что против Григориадиса параллельно было возбуждено еще одно дело по инциденту двухлетней давности, и он был приговорен к полутора годам лишения свободы.

Участники встречи с Саломе Зурабишвили, которые сегодня также собирались присоединиться к акции у резиденции президента с требованием помиловать Григориадиса, заявляли, что, несмотря на постановку вопроса, президент не высказала мнения по этому делу.

Бывший омбудсмен, недавно основавшая общественную платформу «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария, после встречи предположила, что сама президент отдельно сообщит обществу об итогах своего визита и о предстоящем 3 октября процессе по импичменту в Конституционном суде:

«У нее есть ощущение, что те страны, которые она посетила, хорошо осознают, насколько важно предоставление Грузии статуса кандидата, и считает, что работа в этом направлении дает результат. Но нужно работать с каждой страной ЕС. Она в курсе того, что в ближайшие дни процесс по вопросу ее импичмента состоится в Конституционном суде, и, вероятно, в суде как ответчик будет и представитель ее администрации. Конечно же, она думает, что все это делается для того, чтобы создать опасность евроинтеграции».

В «Нацдвижении» сообщили, что с президентом лидер их фракции в парламенте Тинатин Бокучава встретилась отдельно. Сама Бокучава сегодня по этому поводу комментариев не делала. Другие представители «Нацдвижения», выступавшие за приостановление гражданства Парцхаладзе, а в первую очередь помилование Михаила Саакашвили, не раз обвиняли в эти дни президента в «одной игре с российским олигархом Иванишвили» и призывали Зурабишвили к действию. Среди них был и депутат Давид Киркитадзе:

«Мы считаем, что она должна действовать, у нее для этого есть компетенция и возможности. И пора перейти к делу вместо разговоров».

Нескончаемая антизападная риторика власти, выгораживание бывшего генпрокурора Парцхаладзе, уголовное преследование гражданских активистов вызывают опасения соучредителя грузинского Центра стратегического анализа, директора отдела европейских исследований Георгия Рухадзе по поводу оценки Брюсселем усилий Тбилиси по выполнению 12 рекомендаций, тем более что полностью выполненными пока считаются лишь три:

«Со стороны Иванишвили мы имеем дело с попыткой корректировать действие международных санкций. Это он делает с использованием государственных институтов. На это не смогут закрыть глаза ни в ЕС, ни в США. Шанс получения статуса кандидата и так крайне низок, а все это еще больше сужает возможности Грузии».

Эти опасения разделяют и в обществе. По итогам обнародованного накануне опроса общественного мнения Edison Research по заказу ТВ «Формула», 50% опрощенных считают, что Грузия в конце октября не получит положительную оценку от Еврокомиссии. Ровно столько же уверены, что будет наоборот. Согласно тому же опросу 62% выступает против импичмента президента Саломе Зурабишвили. Отражением недовольства общества антизападной риторикой «Грузинской мечты» и ее политики сближения с Россией расценили наблюдатели и следующий показатель – 61% считает, что страна движется в неправильном направлении. Многие надеются, что при принятии решения о статусе в Брюсселе обратят внимание на число сторонников евроинтеграции в стране. Согласно данным Edison Research, 90% опрошенных – за вхождение Грузии в ЕС. Много желающих увидеть Грузию и в составе НАТО – 83%.

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