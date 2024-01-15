Израильского футболиста задержали в Турции за поддержку Израиля

Турецкая прокуратура начала расследование в отношении израильского футболиста Сагива Йехезкеля из-за жеста, который он продемонстрировал в поддержку израильтян, находящихся в плену ХАМАС уже 100 дней. Об этом в воскресенье сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Футболист поднял руку и показал слова «100 дней. 7 октября» и звезду Давида на повязке.

«Главная прокуратура Антальи начала судебное разбирательство по делу о «публичном разжигании вражды и ненависти» в отношении израильского футболиста Сагива Йехезкеля из-за его безответственных действий в поддержку резни, совершенной Израилем в секторе Газа», – заявил министр.

28-летний полузащитник турецкого футбольного клуба «Антальяспор» Сагив Йехезкель выразил поддержку Израилю в ходе матча «Антальяспор» – «Трабзонспор», после того как забил гол, сравнявший счет в ничьей 1:1. Сразу после матча его арестовали. Президент клуба также пообещал расторгнуть с ним контракт.

По информации агентства Anadolu, совет директоров футбольного клуба исключил спортсмена из состава команды. «Антальяспор» объяснил свое решение тем, что Йехезкель «поступил против национальных ценностей» Турции, пишет издание The Insider.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскритиковал сообщение об аресте, написав в Twitter: «Это Турция 2024. Позор вам, турецкое правительство».

МИД Израиля и Израильская футбольная ассоциация работают над освобожденем футболиста, передает Newsru.co.il.