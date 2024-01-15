Денежные переводы из России в Грузию сократились на 26% в 2023 году

По информации Национального банка Грузии, объем денежных переводов из России в Грузию в 2023 году превысил 1,5 млрд долларов, что на 26% меньше показателя за 2022 год.

Денежные переводы из РФ в Грузию резко увеличились после начала российского вторжения в Украину и начала военной мобилизации в России, однако начали сокращаться с конца 2022 года.

В декабре 2023 года из России в Грузию перевели 70.58 млн долларов – это на 78% меньше показателя за декабрь 2022-го.

Россия при этом остается на первом месте по объему перечислений в Грузию. На второй позиции в декабре была Италия (49.7 млн долларов), на третьем – США (46.19 млн долларов).

Объем денежных переводов из Грузии в другие страны в декабре составил 34 млн долларов.