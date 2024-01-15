Абхазские дипломаты выступили против «НПО-иноагентов»

Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия опубликовало заявления абхазских дипломатов с критикой неправительственных организаций.

Ранее, после публикаций в СМИ относительно расходов на финансирование посольств, в МИДе заявили, что в Абхазии на деньги коллективного Запада «создана целая сеть так называемых независимых СМИ».

Теперь заявления опубликованы от имени сотрудников абхазского посольства в Сирии, послов в Венесуэле и Южной Осетии.

Коллектив абхазского посольства в Дамаске фактически подтвердил сообщения СМИ и телеграм-каналов.

«У нас всегда была проблема с отчетностью. Нам приходится работать в сложнейших условиях, когда мы не можем обеспечить свою безопасность и безопасность своих близких. Не всегда нам удается документально обосновать расходы. Это проблема не новая и Контрольная палата об этом должна знать. Вместо публичных заявлений каждый из нас должен качественно работать и повышать уровень своей работы», – говорится в заявлении.

Сотрудники при этом указывают, что «в Сирии своевременно запретили деятельность разного рода заморских манипуляторов». Они поддерживают «адекватное реагирование на попытки нпошников затуманить сознание сограждан».

Абхазский посол в Каракасе Заур Гваджава, в свою очередь, заявил, что «деятельность западных НПО нанесла огромный ущерб развитию Республики Венесуэла».

Нельзя допустить разрастания нпошников в нашей стране

«Дискредитация власти, манипуляции, создание нелегитимных институтов – это традиционный арсенал западных НПО. К чему они стремятся? К государственным переворотам, смене внешнеполитического и ценностного вектора на прозападный. Вспомним Хуана Гуайдо, которого использовали и выбросили США. Так они поступают со своими «партнерами». Гуайдо возглавлял непризнанное большинством стран временное правительство Венесуэлы, под контролем которого находились здания дипломатических миссий в США. Они делают это по всему миру, делают и в Абхазии. Разговоры об их благотворительной деятельности – не более чем стандартная манипуляция по методичке Госдепа США, откуда они и получают свое финансирование. Нельзя допустить разрастания нпошников в нашей стране. После них остается только разруха, бедность и коррупция», – сказал Гваджава.

На опыт Южной Осетии по борьбе с НПО указал абхазский посол в Цхинвали Алан Елбакиев.

«Большинство НПО-иноагентов в Республике Южная Осетия прекратили свою деятельность и покинули ее территорию до 2008 года, на фоне растущей напряженности перед вооруженной агрессией Грузии по отношению к РЮО. Воздействие иностранных НПО является деструктивным и способствует формированию чуждой политической культуры и менталитета. Оно направлено на пробуждение в массовом сознании протестных настроений. Именно поэтому деятельность оставшихся после событий 2008 года НПО была остановлена правительством РЮО. И это правильное решение», – заявил он.