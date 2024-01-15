Посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич рассказал о неофициальной реакции грузинского правительства на его призыв закрыть музей Сталина в Гори. Дипломат утверждает, что грузинский МИД «пробовал поставить его на место». А как на призыв посла реагируют пользователи социальных сетей?

– Считаете ли вы, что музей Иосифа Сталина в Гори должен быть закрыт?

Реваз: Заявление посла Польши мне вполне понятно, но я считаю, что закрывать музей Сталина было бы неправильно. Этот человек хоть и был частью одно из самых темных периодов нашей истории, отказываться от его упоминания вообще я считаю неправильно. Но, конечно, никакой симпатии к этому тирану я не питаю, потому считаю, что необходимо сделать следующее – в Тбилиси есть музей оккупации, кстати, почему никто не предложил закрыть его, по той же логике, так вот, я считаю, что этот музей стоит объединить с музеем Сталина, чтобы показать, что в реальности представлял из себя этот человек. Кто-то раньше выступал с такой идеей, не могу вспомнить кто, но считаю, что это было бы справедливо.

Валерий: По моему личному мнению Сталин был личностью такого масштаба, что последние попытки стереть его из истории не увенчаются успехом. Кому-то он нравится, кто-то ненавидит все, что с ним связано, но это не изменит того, что он существовал и влиял на весь мир. После событий с иконой с изображением Сталина все пытаются высказаться по этому поводу, но часто звучат просто глупые высказывания. Музей не должен закрываться, я не вижу никакого смысла в этом и считаю это неприемлемым. По моему мнению, посол Польши должен понимать, что дипломат и не ему решать, что закрывать или открывать в Грузии. Но это не значит, что я поддерживаю Сталина, более того, я не считаю, что икона с его изображением должна находиться в соборе Святой Троицы, но это другая тема.

Марина: Что можно сказать о закрытии? Я просто не понимаю, почему этот музей должен закрываться. Хорошо это или плохо – этот музей часть истории нашей страны, да и не только. Он многие годы существует Гори, и я считаю, что он должен оставаться открытым. В Грузии много мест, памятников и т.д. которые вызывают не самые лучшие эмоции, например один из центральных парков назван в честь 9 апреля, трагической даты, почему никто не считает, что мы должны закрыть этот парк? Потому, что это глупость – стирать из памяти историю только потому, что она не всегда была хорошей. Вообще весь мир тогда нужно «закрыть». Я считаю, что это глупость – желание одного недовольного чем-то человека, вот мое мнение.

Бека: Да, этот музей должен быть закрыт. Этот человек уничтожил миллионы людей, так же уничтожал их дома, так почему мы так заботимся о его доме? Министерство Теи Цулукиани разрушает наши музеи, церкви и исторические постройки, а как только речь заходит о музее Сталина, все представители власти начинают возмущаться. Это четко указывает на их ценности и приоритеты. Потому я не думаю, что они решатся закрыть музей Иосифа Сталина, поскольку в Гори и в «Грузинской мечте» – культ Сталина.

Гоча: Чем меньше мы будет интересоваться мнением посла Польши на эту тему, тем лучше. Это решать не послу, но если все же решать, то я бы обратил внимание нашего правительства на международный опыт. Пусть примут во внимание, что во Франции есть музей Наполеона, а в Германии Гитлера. Если в таких цивилизованных странах подобное приемлемо, то почему в Грузии это должно считаться чем-то выходящим за рамки? Музе не обязательно представлены в положительном контексте, очень много во всем мире, в том числе и в Грузии, музеев, посвященных негативным явлениям и ужасным людям. Потому, я бы обратил внимание на международный опыт.

Лика: Лично я на этот музей смотрю как на источник дохода для государства. Этот музей должен существовать, поскольку, я точно знаю, что десятки тысяч туристов посещают его ежегодно. Во многом именно из-за этого музея туристы посещают Гори, знакомятся с этим городом. Это уже достаточная причина для того, чтобы музей этот не закрывали – доход и повышение интересе к Гори туристов. Впрочем, конечно, гиды, говоря о Сталине, должны упоминать все ужасы того периода и тиранию, а не представлять его великим вождем. Добавлю и то, что никогда не была в музее Сталина и никогда у меня такого желания не возникало.

Вато: По моему мнению, музе Сталина, в том виде, в котором он существует сегодня, не должен существовать. Можно открыть в Гори этнографический музей и посвятить небольшой уголок этой личности, но представлять его не как героя грузинского народа, но как кровавого диктатора. Но совершенно отказываться от этой части нашей истории было бы неправильно. Я напомню послу Польши, что у него на родине в бывших концентрационных лагерях сейчас находятся музеи, думаю, что ему лучше обратить свое внимание на это. В общем, музея посвященного Сталину быть не должно, но, чтобы помнить об этом ужасном человеке, должен быть выделен какой-то уголок.

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