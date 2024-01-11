Скандал вокруг иконы с изображением Иосифа Сталина, размещенной в центральном грузинском Соборе Святой Троицы продолжается. После того, как икона была облита краской, вновь оживилась полемика об уголовной ответственности за осквернение религиозных зданий и объектов культа, которую обещала вести «Грузинская мечта». При этом гражданские активисты и историки бьют тревогу – популяризация и сакрализация фигуры Сталина является частью продвижения в стране российской пропаганды.

Изображение Иосифа Сталина на иконе не противоречит канонам иконописи – Грузинская православная церковь отреагировала на инцидент с подаренной Патриархии лидерами пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави иконой Матроны Московской и выставленной в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. 9 января икона была облита краской, что вызвало резкую реакцию и раскол в грузинском обществе. Радикально настроенная его часть требует сурово наказать виновных, другие, наоборот, считают недопустимым использование религии в качестве пропаганды российского влияния. В ГПЦ в связи с этим отмечают:

«Вообще, исходя из канонических правил иконографии, на иконе может быть изображен не только святой, но и реальные истории, связанные с жизнью святого, с изображением любого человека, в том числе правителей и простых людей, еретиков и гонителей христианской веры, даже мучители самого святого, однако это вовсе не означает, что икона прославляет этих лиц или приписывает им какие-то достоинства, но такие детали являются отражением неоспоримых фактов, связанных со святым».

Впрочем, в Патриархии также отметили, что все же попросили дарителей иконы Матроны Московской, на которой изображен и Иосиф Сталин, внести в нее изменения, в противном случае это обещают сделать в самой патриархии.

«Так как встреча Иосифа Сталина со св. Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской Церковью, которая канонизировала ее и провела специальное исследование по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконографии», – говорится в распространенном сообщении.

Сам факт инцидента в Патриархии осудили, назвав неприемлемым такое выражение несогласия с тем, что изображено на иконе:

«Из-за одного из эпизодов, изображенных на иконе святой Матроны в соборе Святой Троицы, в последние дни не прекращаются противоречивые разговоры и противостояние, которым придан некий политический вид. При этом икона стала объектом совершенно неоправданных оскорбительных действий, и напряжение возросло».

Икону с изображением Сталина в Соборе Святой Троицы обнаружили сами прихожане. Позже выяснилось, что ее появление в главном храме Грузии состоялось благодаря исполнительному директору российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом Александру Удальцову – дяде радикального российского политика Сергея Удальцова. Об этом Удальцов-младший написал в своем телеграм-канале.

«Благодаря моему дяде, Исполнительному директору Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Чрезвычайному и Полномочному Послу Александру Удальцову, в главном храме Тбилиси в Самеба появилась икона с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Ура!»

Гражданская активистка Ната Перадзе, которая первой опубликовала видео из собора с уже облитой краской иконой, и которая не скрывает, что именно она совершила акт вандализма, подверглась угрозам, а радикальная пророссийская организация «Альт-Инфо» организовала акцию перед ее домом. Активисты оскорбляли Перадзе и даже пытались проникнуть в дом с целью физической расправы. Потребовалось вмешательство полиции. Как заявила Перадзе, из-за непрекращающихся угроз она вынуждена на время переехать из своего дома и просить у государства охрану, так как опасается за свою жизнь и жизнь своих близких:

«Мы, вместе с адвокатами попросим сейчас у государства, чтобы они обеспечили защиту на тот период, пока пройдут эти экстремистские страсти. А потом, (буду жить) как жила. У меня и так были проблемы с людьми, которые меня знали как «гонительницу христианства», так, что не впервые. Но этот острый период нужно пережить вместе с защитой».

Самой Перадзе грозит штраф – в МВД заявили, что по факту вандализма возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает и мелкое хулиганство.

При этом инцидент с иконой может привести к ужесточению законодательства – «Грузинская мечта» планирует ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов. Об этом сообщил представитель правящей партии Анри Оханашвили. По его мнению, произошедшее в церкви вызвало «справедливый протест и волнение» у подавляющего большинства грузинского общества:

«В ряде стран-членов ЕС осквернение религиозных зданий и другие подобные действия караются уголовным законодательством и предусматривают тюремное заключение – например, в Германии, Австрии, Польше, Греции, Италии и др. Поэтому наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения по ужесточению уголовной ответственности за осквернение религиозных зданий и объектов. Это касается как христианско-православных, так и других религиозных построек – мечетей, синагог, католических или других церквей».

Ранее законопроекты об оскорблении чувств верующих уже выносились на обсуждение в грузинском парламенте. В частности, последняя версия подобного документа, предложенная партией «Альянс патриотов», предлагала ввести за оскорбление религиозных чувств уголовное наказание. Но инициативы были свернуты еще на стадии рассмотрения в профильных парламентских комитетах и так и не дошли до общего голосования.

Георгий Канделаки из Института изучения советского прошлого Sovlab считает крайне тревожным сам факт того, что фигура Сталина все еще пользуется довольно серьезной популярностью в Грузии и в последнее время эта тенденция только нарастает, не в последнюю очередь благодаря «Грузинской мечте»:

«Вокруг этой фигуры в общественном дискурсе четкого разграничения или четкого отторжения от его фигуры так и не произошло, что не только парадоксально, но и трагично. Трагично, потому что сам Сталин является инициатором умерщвления, если можно так сказать, независимой, демократической, европейской Грузии. Но сейчас происходит некий всплеск его популярности и этот всплеск является показателем успешности пропаганды. Пропаганда работает очень методично, долгосрочно, успешно. Этому, конечно, способствует еще амбивалентность теперешнего правительства «Грузинской мечты» к советскому прошлому как таковому. И в результате этого мы имеем, например, по нашим подсчетам, 12 новых статуй Сталина, которые были установлены в Грузии после прихода «Грузинской мечты» во власть. Это немало – 12 статуй. И эти статуи отражают некую тенденцию в нашем обществе».

По словам Канделаки, на фоне эйфории по поводу предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский союз, мало кто обращает внимание на очень тревожные цифры опросов общественного мнения:

«Например, один прошлогодний опрос показывает, что 46% населения говорит, что патриотически настроенный грузин должен гордиться тем, что Сталин был грузином. Мы получили статус кандидата, больше 80% поддерживают Евросоюз, но, если как-то посмотреть поглубже, в нашем обществе за этой эйфорией происходят некие очень опасные тенденции. И в этом контексте Сталин - не просто какая-то интересная историческая фигура, которая становится популярной. Но нет – Сталин как раз инструментализирован пропагандой как тема, как фигура, как инструмент, который влияет не на прошлое, а на будущее».

И, как отмечает Канделаки, не последнюю роль в популяризации Сталина играет, как ни странно, именно Грузинская православная церковь:

«Еще один фактор, который влияет на все это и который все как-то обходят стороной – это, конечно, Грузинская православная церковь и ее высокие иерархи. Не все, часть иерархов грузинской церкви имеют антисоветские взгляды, но самые высшие фигуры в церкви являются сталинистами и об этом открыто говорят в своих проповедях, в своих выступлениях. Также патриарх Грузии высказывается очень положительно про Сталина, что просто катастрофа».

Тем временем, икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в тбилисском Соборе Святой Троицы вынесена на более видное место. Икона теперь размещена ближе к центральному входу, что, по мнению наблюдателей, может быть воспринято как прямой сигнал со стороны Патриархии: образ Сталина в окружении святых для грузинских церковных иерархов вполне приемлем.

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