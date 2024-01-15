Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе, где одной из главных тем будет «формула мира», предложенная Киевом. Кроме того, мировое сообщество обсуждает вопрос предоставления Украине финансовой помощи, направленной на социальные нужды. В Москве считают, что никакие переговоры без ее участия не способны перевести конфликт в дипломатическое поле. На полях форума уже прошли первые консультационные встречи.

Владимир Зеленский – в Давосе. Президент Украины прибыл на Всемирный экономический форум, чтобы попытаться убедить представителей мирового сообщества в необходимости продолжения поддержки Киева как финансово, так и политически. Как отметил украинский лидер в социальной сети Х, в Давосе у него запланированы встречи с представителями ЕС и НАТО:

«Прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Встречусь с лидерами страны и поучаствую в Давосском форуме… Я считаю, что участие Швейцарии в «Формуле мира», а также ее соответствующий опыт могут помочь приблизить наше видение справедливого мира. Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины. В Давосе я проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО для продвижения нашей евроатлантической интеграции, а также с другими лидерами и руководителями, чтобы укрепить обороноспособность и экономическую устойчивость Украины».

Предотвратить финансовый и социальный кризис в Украине призывает и ООН. Глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартин Гриффитс обратился к донорам с просьбой предоставить в общей сложности 4,2 миллиарда долларов для поддержки населения опустошенной войной страны:

«40% населения Украины в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи. Это более 14 с половиной миллионов человек. Из них четыре миллиона являются внутренне перемещенными лицами. Это помимо тех, кто был вынужден уехать за границу, которых почти столько же, сколько и внутренне перемещенных лиц. Также речь идет о более чем трех миллионах человек, живущих в прифронтовых областях на востоке и юге, под беспощадными бомбардировками. Это действительно шокирующе большое число даже в наши дни».

Аналитики отмечают: перед украинской делегацией стоит непростая задача – с одной стороны добиться гарантий финансовой поддержки, а с другой – не дать пресловутой «усталости от войны» сделать союзников Киева более сговорчивыми с Москвой.

Главным переговорщиком со стороны Украины по претворению «формулы мира» в жизнь выступил глава Офиса президента Андрей Ермак. В воскресенье, 14 января, он принял участие во встрече представителей более 80 стран и международных организаций, главной темой которой был поиск путей выхода из длящегося уже почти два года конфликта. Это уже четвертая подобная встреча, в которой помимо западных стран, поддерживающих Украину, приняли участие и государства Глобального Юга.

Сам Ермак подчеркивает: Украина ни при каких обстоятельствах не согласится на заморозку конфликта:

«Украина никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта. Это неприемлемо для украинского общества… Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет не допустить каких-либо потенциальных агрессий в будущем и использует эту возможность. Я участвовал практически во всех встречах на высоком уровне, включая лидеров, и я никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров, наших друзей обсуждал с нами какой-либо компромисс, который, как они точно знают, неприемлем для нас, включая вопрос Крыма».

Украинская «формула мира», которую Владимир Зеленский представил на саммите «Большой двадцатки» 15 ноября 2022 года, состоит из 10 пунктов. Главными из которых являются вывод российских войск со всей международно-признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплата компенсаций. Во время предыдущей встречи на Мальте были рассмотрены первые пять пунктов плана – ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных, а также восстановление территориальной целостности Украины. Сейчас стороны сконцентрировались на проработке оставшихся пяти положений: выводе российских войск, восстановлении справедливости, экологической безопасности, недопущении эскалации и повторения конфликта, а также подтверждении окончания войны.

Россия в обсуждении украинской формулы не участвует. В Москве подчеркнули, что любые подобные переговоры обречены на провал.

«Мы неоднократно давали собственную оценку этому процессу. По сути, это просто разговоры ради разговоров. Этот процесс не направлен и не может быть направлен на достижение каких-либо конкретных результатов. по понятной причине – мы в нем не участвуем. Без нашего участия возможны любые дискуссии, но они лишены всякой перспективы каких-либо результатов», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что Москву необходимо привлечь к переговорному процессу, говорят и некоторые представители Запада. Так глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал найти способ, как сделать Москву частью дискуссий о «формуле мира»:

«Нам нужно будет найти способ включить Россию в этот процесс. Мира не будет, если Россия не скажет свое слово. Но это не значит, что мы должны просто сидеть и ждать, пока Россия что-то сделает – совсем наоборот. Каждую минуту, пока мы ждем, десятки мирных жителей в Украине погибают или получают ранения. Мы не имеем права просто ждать».

Ответ Москвы не заставил себя долго ждать. В Кремле подчеркнули, что Россия будет делать то, что считает нужным ради обеспечения собственной безопасности. И не видит перспектив для мирного решения этого вопроса:

«Необходимо не забывать, что формально Киев запретил себе переговоры с Москвой. Абсурдность ситуации очевидна на фоне этого запрета. Президент Путин неоднократно подтверждал нашу позицию. Конечно, мы предпочитаем добиваться поставленных задач и решать проблемы нашей безопасности мирным, дипломатическим путем. Но в условиях полной невозможности сделать это, когда ни коллективный Запад, ни Украина не желают учитывать проблемы безопасности, которые мы приводим, мы продолжим нашу специальную военную операцию».

Тем не менее, в Киеве не оставляют надежды на то, что Москву удастся принудить к миру. Но для этого, как отметил Андрей Ермак, к процессу должен активно подключиться Китай, способный оказать серьезное давление на Россию:

«У нас были открытые и очень конструктивные переговоры. Мы подробно обсудили ключевой принцип достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и всего мира. К сожалению, ни на Мальте, ни сегодня не было представителя Китая. Мы его пригласили и будем продолжать приглашать, для нас это важный момент, и мы ожидаем, что в будущем в переговорах примет участие и Китай».

Китайскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавляет премьер Госсовета КНР Ли Цян. Состоится ли его встреча с украинским президентом, пока неизвестно.

Для Украины крайне важно привлечь к участию в обсуждении «формулы мира» как можно больше государств, поскольку она стремится заручиться поддержкой не только своих традиционных союзников на Западе, но и на Глобальном Юге, на который в нынешнем противостоянии с США делает ставку Россия.

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