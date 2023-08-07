Участники встречи в Саудовской Аравии, посвященной поиску путей мирного урегулирования конфликта в Украине, договорились продолжить консультации. Отсутствие прорыва на переговорах было вполне ожидаемым. Однако участие во встрече Китая, а также некоторых партнеров России, может говорить о том, что мировое сообщество, уставшее от войны, стремится усадить Москву и Киев за стол переговоров. Впрочем, в Кремле заверяют: мир возможен лишь на российских условиях.

Переговоры о мире в Украине, прошедшие в Саудовской Аравии, не привели к прорыву, однако, по мнению участвовавших в них представителей более 40 стран мира, позволили договориться о продолжении консультаций, чтобы «наработать общую позицию, которая проложит путь к миру». Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи.

При этом определенный прорыв, по мнению наблюдателей, все же был – участие в консультациях спецпредставителя китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя, который несколькими неделями ранее отказался от участия в первом раунде переговоров в Копенгагене, стало главным событием саммита в Джидде. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, само присутствие представителя КНР на встрече показывает, что Россия все больше и больше изолируется:

«Международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен. Очень важно, что там, на полях встречи в Джидде, проходят и двусторонние переговоры с партнерами. Благодарю нашу делегацию за эту работу: консолидация мира – это одна из главных задач. Чем больше будет консолидация мира ради восстановления справедливого мира, тем быстрее будет положен конец бомбам, ракетам, которыми Москва хочет подменить нормы международного права».

При этом представители Запада назвали позицию Китая на переговорах конструктивной и отметили, что Пекин продемонстрировал готовность и дальше участвовать в международных переговорах по Украине. Однако, по мнению аналитиков, решение Китая присоединиться к международным переговорам в Саудовской Аравии с целью прекращения российско-украинской войны хотя и может свидетельствовать о возможных изменениях в подходе Пекина, но не об отказе от поддержки Москвы.

Ранее в Киеве заявляли, что Украина рассчитывает реализовать свою «Формулу мира» в три этапа. На первом из них проходили встречи с послами, аккредитованными в Украине. На втором – встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана. И саммит в Джидде как раз продолжение второго этапа, начавшегося в Копенгагене. На третьем же запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

«Я благодарен Саудовской Аравии за эту площадку для переговоров. Недавно прошла встреча в таком же формате в Копенгагене. Мы шаг за шагом движемся к Глобальному саммиту мира. Очень важно, что мир видит: справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире. Всем! Освобождение украинской земли от оккупантов – это восстановление полного уважения к международному праву и Уставу ООН. Ликвидация всех созданных Россией угроз украинской и глобальной безопасности – это возвращение спокойствия международным отношениям и стабильности глобальной жизни. Благодарен всем, кто поддерживает «Формулу мира» и уже присоединился к общим усилиям для полной реализации Формулы», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако участники встречи в Саудовской Аравии констатировали куда более осторожный подход представителей Киева к формулировкам. Так, в отличие от Копенгагена, Украина не настаивала на немедленном принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него. Похожая ситуация сложилась и с требованием Украины о выводе российских войск.

Реакция Москвы, которую на встречу не позвали, не стала неожиданностью. В официальном заявлении российского МИДа подчеркивается, что ни один из 10 пунктов «Формулы мира» Зеленского «не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова выдвинула встречный ультиматум:

«Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости. Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры – накачивание ВСУ вооружениями. Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины».

А заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе считает, что время для переговоров не настанет до тех пор, пока Украина не потерпит поражение в войне:

«Трудно осуждать желание закончить войну. Невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение. Но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий: 1 – Участие обеих сторон конфликта. А этого нет. 2 – Учет исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 г. Она осколок Российской империи. 3 – Учет текущих реалий. А они таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию. Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

Молить о пощаде в Киеве точно не собираются, но в том, что время для переговоров пока не настало, в целом согласны. По мнению аналитиков, украинские власти прекрасно понимают, что «Формула мира», озвученная президентом Зеленским, не может быть реализована без победы Украины на поле боя.

Впрочем, если верить пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, чью цитату публикует издание The New York Times, Москва больше не рассчитывает на новые территориальные приобретения. По словам Пескова, в Кремле на сегодняшний день хотят «контролировать всю землю, которая записана в Конституции России как российская». То есть в Москве отказались от планов по захвату Киева и теперь лишь хотят удержать уже оккупированные территории. А значит, в Кремле, несмотря на жесткость формулировок, гораздо больше заинтересованы в том, чтобы перевести конфликт в дипломатическое поле.

Подписывайтесь на нас в соцсетях