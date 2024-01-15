В субботу 13 января в Абхазии накрывали столы, чтобы в ночь на воскресенье 14-е отметить праздник Ажьырныхуа – День обновления (сотворения) мира.

Одна российская туристка, опубликовавшая на днях восторженный интернет-текст о пребывании в Абазии и участии в этом празднике, сообщила своим читателям со ссылкой на местный источник, что Ажьырныхуа не имеет никакого отношению к так называемому Старому Новому году, то есть Новому году по старому стилю, юлианскому календарю. Но в данном случае источник оказался не очень достоверным. Имеет, но только в последние столетия, когда абхазы стали «привязывать» древний дохристианский праздник к Новому году по юлианскому календарю. Таких привязки происходили нередко и других случаях, когда, например, родовые моления в святилище Лых-ныха давно стали происходить в день Православной Пасхи.

Начиная с 1994 года, в Абхазии 14 января был официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, День обновления (сотворения) мира. Насколько знаю, выходной в этот день учрежден и в Республике Сербской, которая официально является частью Боснии и Герцеговины. А вообще он отмечается массово в России и ряде других постсоветских стран, а также всех тех, где исповедуют православное христианство – Греции, Сербии, Болгарии, Румынии и так далее. И даже, так уж исторически сложилось, не только в православных странах.

Но вернемся к абхазскому празднику Ажьырныха. В большинстве случаев, если речь идет не о встрече родственников в родовом имении, хозяин дома собственноручно режет петуха, или петухов, если в семье несколько лиц мужского пола. Жители столицы Абхазии привыкли покупать живых петухов и кур в так называемом скотном дворе на Сухумском центральном рынке, а в первые послевоенные годы, когда в большинстве семей не было автомашин, маршрутки, шедшие от рынка, бывали заполнены кудахтаньем таких покупок. Нынче же фейсбучная лента продемонстрировала новую тенденцию – некоторые пользователи давали объявления с просьбой о покупке петухов с доставкой на дом. Не знаю, подразумевалась ли в таком случае какая-то доплата, но на самом рынке в минувшую пятницу петухи стоили от полутора тысяч рублей.

А вообще на тему этой традиции в соцсетях накануне праздника ходило много шутливых обменов комментариями, некоторые писали о предстоящем в Абхазии «геноциде петухов»…

Но сегодня я хотел бы рассказать не только об этом празднике, но и о том, что нынче им в Абхазии завершился беспрецедентный цикл сплошных выходных. Ну, или почти завершился, ибо сегодня, в понедельник 15-го, был еще один выходной – как компенсация за один из праздничных дней, совпавший с субботой или воскресеньем в первой половине января. А добавим сюда еще то, что последние два дня прошлого года, 30 и 31 декабря, выпали на субботу и воскресенье… Собственно, то, что в первые две недели года в Абхазии «сгрудилось» четыре праздничных выходных дня (1-2 января – Новый год, 7 – Рождество, 14 – Ажьырныхуа) и в предыдущие годы вместе с компенсированными порождало много сплошных нерабочих, но нынче январский календарь будних и выходных так сложился, что решили отказаться и от тех островков рабочих дней, которые встречались раньше. Некоторые говорят, что так даже лучше, когда выходные сплошняком. Впрочем, отдельные политизированные граждане заявляют, что власть специально задумала эти затяжные выходные, чтобы отвлечь народ от протестов в связи с ратификацией 27 декабря «под покровом ночи» соглашения по госдаче «Пицунда». Когда же им возражают, что кабмин принял этот производственный календарь еще в середине ноября, они не сдаются – а власть еще тогда все заранее продумала…

Но если и без всякой политики, то не раз в фейсбучной ленте попадались сетования, а то и жалобы на затянувшиеся новогодние выходные – уже, мол, невмоготу. Одни им возражали, что не все же отдыхают, у многих такая специфика труда, что они все равно работают. Другие – а что вы предлагаете: взять и отменить январские выходные, введенные еще тридцать лет назад Владиславом Ардзинба? Да и в любом случае подавляющее большинство было бы против.

Среди сетовавших на жизнь посреди сплошных праздников попался в Фейсбуке общественно-политический деятель Астамур Какалия, который написал, что он много суток уже то ест, то спит, и это чередование ему сильно надоело. Я позвонил ему, поздравил, как полагается, со всеми прошедшими праздниками и попросил поделиться своими мыслями. Он сказал:

«Ой, вы знаете, на разных людей это действует по-разному. На меня вот эти долгие праздники действуют как снотворное. Смеется. Как-то выбивают. День-два - это одно, а когда 15 дней и больше – это катастрофа…

– Ну, я это очень хорошо понимаю и разделяю. Ну, а с другой стороны, какие тут предложения? Не отменишь ведь уже тут эти выходные. Как быть?

– Ну как быть… Это уже традиция, ничего тут не поделаешь.

– Я единственное подумал: что-то конструктивное тут – себя ограничивать насчет, скажем, этих застолий. Никто же не заставляет напиваться, наедаться без остановки…

– Застолье – это все же активное времяпрепровождение. Потому что вы поднимаете тосты, разговариваете, застолье – это шутки, смех. А вот полный штиль гораздо труднее перенести Ничегонеделание – это совсем другое.

– Ну я бы сказал так, что тут присутствует и то, и то. Некоторые перебарщивают во время этих застолий, это факт известный.

– Конечно.

– И не только у нас. А что касается работы, то некоторые в ответ на эти рассуждения писали: а вот мы работаем. Не все же бюджетники. Я думаю, разумное решение – когда выезжают отдохнуть куда-то как в дополнительный отпуск. В Абхазию же приезжают многие россияне в это время.

– Да, да, конечно.

– А нам куда поехать? Некоторые, кто имеет возможность, едут в Москву, кстати.

– Да, если могут поехать на отдых с семьей – это очень классно».

Россиянка, пост которой цитировался в начале этой публикации, написала, что нынче во время пребывания в Абхазии она как бы трижды встречала Новый год – 1, 7 и 14 января. Но это еще не все. Некоторые православные, даже из соседнего Сочи, очень любят приезжать на купание в крещенской купели на Каманский источник близ Сухума именно в полночь 19 января, и там скапливается масса народа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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