Иск по делу о нападении на Мишу Мшвилдадзе подан в Страсбургский суд

Правозащитная организация «Грузинская демократическая инициатива» (GDI) обратилась в Европейский суд по правам человека по делу об избиении одного из основателей оппозиционного канала «Формула» Миши Мшвилдадзе.

Речь идет об инциденте летом прошлого года на проспекте Важа Пшавела, возле торгового центра Carrefour. Виновным был признан некий Николоз Гугешашвили, он сам объявил в соцсетях, что напал на журналиста в защиту традиционных ценностей, как «глданский мужчина и отец четырех детей». Гугешашвили был приговорен к шести месяцам лишения свободы, пишет агентство «Новости-Грузия».

Телеканал безуспешно добивался переквалификации дела на статью о групповом нападении, утверждая, что за случившимся стоит Служба Госбезопасности, называя конкретные имена и показывая кадры преследования.

GDI отмечает, что действия, совершенные против основателя ТВ «Формула», не были эффективно расследованы, а истинные виновные не понесли наказания. Квалификация преступления, по оценке организации, была неверной: вместо бесчеловечного обращения, совершенного группой лиц по дискриминационным мотивам, оно было квалифицировано по статье 126 Уголовного кодекса (насилие).

Жалоба в Страсбургский суд касается нарушения статьи 3 (запрещение пыток, материальная и процессуальная часть) Европейской конвенции по правам человека в сочетании со статьей 14 (запрещение дискриминации) и статьей 10 (свобода выражения мнений).