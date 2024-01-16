Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Лучшим футболистом 2023 года по версии Международной федерации футбола (FIFA) признан нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси. Об этом было объявлено на состоявшейся в понедельник в Лондоне церемонии The Best FIFA Football Awards. Для Месси это уже третий такой приз. Сам он на церемонии не присутствовал, награду за него получил соведущий вечера французский футболист Тьери Анри.

Аргентинский форвард опередил нападающего сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, а также игрока сборной Франции и французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиана Мбаппе.

Выбор Месси стал неожиданностью для многих наблюдателей, поскольку фаворитом считался Холанд, который при голосовании набрал равное с аргентинцем количество очков. Но победу отдали Месси потому, что он получил больше первых мест от капитанов национальных сборных.

В октябре 36-летний Месси стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Ещё никто не получал столько раз эту престижную награду, которую ежегодно вручает журнал France Football.