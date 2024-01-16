Сборная Грузии по гандболу выиграла матч на дебютном чемпионате Европы

Мужская сборная Грузии по гандболу, впервые принимавшая участие в чемпионате Европы, одержала победу в третьем матче группового этапа.

Грузинские гандболисты выиграли у Боснии и Герцеговины со счетом 22-19. Ранее Грузия уступила Нидерландам (29-34) и Швеции (26-42) – эти две сборные смогли выйти во второй групповой этап европейского первенства, проходящего в Германии.

Грузинский игрок Георгий Цховребадзе забил на турнире 21 гол и входит в число лучших бомбардиров.

Между тем сборная Грузии по водному поло заняла десятое место на чемпионате Европы в Хорватии.

Грузинские ватерполисты уступили в группе Италии (5-22), Венгрии (11-15) и Греции (9-18); в плей-офф – Румынии (11-18), после чего выиграли у Германии (15-10), а в матче за 9-е место проиграли Франции (6-12).