Грузия заняла 4-е место в зачете ЧЕ по фигурному катанию

Сборная Грузии заняла четверное место в зачете Чемпионата Европы по фигурному катанию, который прошел в литовском Каунасе.

Напомним, что грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар, а Анастасия Губанова выиграла серебро в женском одиночном катании.

С двумя серебряными медалями грузинская команда уступила Италии (два золота, две бронзы), Бельгии (одно золото, одна бронза) и Франции (одно золото). Медали на чемпионате также завоевали Великобритания, Эстония (по одному серебру) и Литва (бронза).

На ЧЕ от Грузии также выступили Ника Эгадзе, занявший седьмое место; Диана Дэвис и Глеб Смолкин – восьмая позиция в спортивных танцах; Алина Урушадзе – 22-е место.