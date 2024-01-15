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Грузия заняла 4-е место в зачете ЧЕ по фигурному катанию

Анастасия Губанова выиграла серебро
Анастасия Губанова выиграла серебро

Сборная Грузии заняла четверное место в зачете Чемпионата Европы по фигурному катанию, который прошел в литовском Каунасе.

Напомним, что грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар, а Анастасия Губанова выиграла серебро в женском одиночном катании.

Лука Берулава и Анастасия Метёлкина во время показательных выступлений
Лука Берулава и Анастасия Метёлкина во время показательных выступлений

С двумя серебряными медалями грузинская команда уступила Италии (два золота, две бронзы), Бельгии (одно золото, одна бронза) и Франции (одно золото). Медали на чемпионате также завоевали Великобритания, Эстония (по одному серебру) и Литва (бронза).

На ЧЕ от Грузии также выступили Ника Эгадзе, занявший седьмое место; Диана Дэвис и Глеб Смолкин – восьмая позиция в спортивных танцах; Алина Урушадзе – 22-е место.

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