В Армении сообщили о поставках российского вооружения

Партия российского оружия уже находится в Армении, сообщил армянской службе Радио Свобода» депутат от правящей партии «Гражданский договор», член парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Гагик Мелконян.

По его словам, продукция военного назначения поставлена недавно, она передана армянской стороне в рамках подписанного ранее контракта.

Мелконян не стал уточнять, о каком вооружении идëт речь.

Ранее председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, депутат Андраник Кочарян на вопрос о том, получает ли Армения заказанное российское вооружение, ответил: «Да, в определенном объеме».

После Второй Карабахской войны представители правительства Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, регулярно заявляли, что стратегический союзник, Россия не поставляет Армении оружие, хотя за него заплатили «сотни миллионов долларов».

В ноябре 2023-го Пашинян заявил, что Россия могла бы списать часть долга Армении за счет тех средств, которые Ереван заплатил Москве за так и не поставленное оружие.