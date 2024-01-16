– Как вы относитесь к длительным новогодним выходным в Абхазии?

Лариса Анатольевна Кация: С одной стороны, я считаю, что они необходимы, потому что человеку необходимо прерваться от напряженного режима, побыть с семьями, совершить поездки, отдохнуть. Но эти праздники у нас превращаются в нескончаемую череду ритуалов и обрядов, которые, как правило, сопровождаются обильными столами, возлияниями. Все это, конечно, очень вредно, очень обременительно для хозяев и для здоровья человека. Я считаю, что каникулы необходимы для всех. Но для врачей, для работников экстренных служб и других, без которых общество не может обойтись, необходимо другое время найти для таких же каникул. Дух праздника, конечно, должен сохраняться обязательно, но не более одного-двух дней.

Анатолий Качалов: Отношусь отрицательно к таким длительным выходным. Я думаю, что можно было бы как-то разделить, 16 дней – это много. Люди хотят работать, но не получилось. И экономически нецелесообразно делать столько выходных.

Мзия Багратовна Квициния, доцент АГУ, кандидат философских наук: Отношусь к этому весьма отрицательно. Обычно длительные выходные расхолаживают человека, не располагают к трудовой деятельности. Далее определенным образом, когда что-то срочное оказывается, например, у кого-то зуб заболел, у кого-то какие-то неотложные дела, он должен посетить врача. Вы скажете, что там есть дежурный врач – ничего подобного, такого редко встретишь, особенно в области стоматологии. И это вызывает проблемы у населения. Нам не стоит все в буквальном смысле копировать, у нас есть свой опыт, поэтому в будущем надеюсь, наше правительство не будет делать такие длительные праздники. Ощущение праздника должно быть тогда, когда, действительно, этот праздник назначен, а не тогда, когда человек должен трудиться. Он выбивается из колеи, он выбивается из трудового ритма, поэтому я считаю, что с точки зрения экономической, с точки зрения политической, духовной, это все достаточно под вопросом.

Юлия Соловьева, журналист: Для меня любые выходные – это всегда продолжение буден, и для меня они никогда не бывают длительными, потому что я не успеваю сделать даже то, что намечала, потому что в Абхазии очень много дел и в домах, и в садах, и помощь людям, помощь приютам собак. Мне кажется, что праздники – это не от слова праздновать, это возможность чем-то помочь тем, кто нуждается в помощи.

Анаид, педагог: Я отношусь очень отрицательно. Невозможно никуда обратиться в свои законные каникулы. Так как я педагог, у меня были длинные каникулы, они у нас в школе обычно и есть. Но никогда я не помню такого, чтобы организации тоже не работали. Это врачи, это банки, это суды. Это было очень неудобно. И самое трудное было то, что мы не могли сходить к врачам. Всей семьей болели. Мы онлайн были у врача, получали онлайн-рецепты и так лечились с температурой сорок градусов.

Людмила Будяк, художник, керамист: Может, с одной стороны хорошо, а с другой стороны для меня это очень утомительно столько дней отдыхать. Но многие уезжают в деревню отмечать праздники. Но 15 дней для Абхазии, мне кажется, что это много.

Даут: Я считаю, что длительные новогодние выходные – это выходит 16 дней, не слишком уместны вообще для какого-либо государства. Они, мне кажется, что больше приводят к тому, что многие потом тяжело выходят с этих праздников. И работоспособность у этих людей не такая высокая, производительная, как хотелось бы. Поэтому я считаю, что можно снизить количество выходных дней в новогодние праздники.

Майя: С большим удовольствием отдыхаю! Готова повторить. Отношусь отлично! Спасибо дорогому правительству, что можно спокойно уехать и отдохнуть, а не бегать через день на работу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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