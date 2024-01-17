Координатор Госдепа встретился с гражданским сектором Грузии

Координатор Госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией Ричард Нефью встретился в Тбилиси с представителями неправительственного сектора.

Участники встречи коснулись темы расторжения 95-миллионного контракта с китайской компанией «Синогидро» (Sinohydro) на строительство 47-километрового участка дороги в Грузии. По мнению председателя НПО «Гражданская идея», экс-министра обороны Тины Хидашели, в условиях объявления правительством Грузии стратегического партнерства с Китаем государство обязано обезопасить страну от коррупционных рисков:

«В Грузию входит новый компонент в виде китайских компаний, которые представляют очень серьезные риски для безопасности страны. Поэтому, когда мы говорим о коррупции в Грузии, это не просто тема взял-отдал или тема взяток, что само по себе плохо... Вопросы, которые сегодня обсуждаются, в основном связаны со стратегической коррупцией, которые затрагивают безопасность страны… Наше правительство сделало нам замечательный подарок в виде дела «Синогидро», которое показывает, насколько плохо могут пойти дела, когда в самом начале принимаешь неправильное решение».

Участники встречи сообщили представителю Госдепа и о чартерном рейсе премьер-министра. Напомним, что Ираклий Гарибашвили в августе летал в Мюнхен вместе с семьей и охраной на правительственном самолете. Утверждается, что чартер оплатило «частное лицо» – отец премьера Тариэл Гарибашвили. Речь идет о сумме в 34 тысячи евро. Из Мюнхена Гарибашвили вылетел коммерческим рейсом в США вместе с сыном, поступившим в Пенсильванский университет.

Чартер вызвал негодование в обществе, поскольку стоимость такого рейса превосходит годовой доход главы кабмина.

Между тем, Ричард Нефью планирует заслушать и позицию правительства Грузии по вопросу коррупции, американский высокопоставленный чиновник проведет встречу со спикером парламента и узнает, как грузинские власти борются с коррупцией в стране.