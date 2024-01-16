В Грузии не стихает дискуссия вокруг политики «Грузинской мечты» по сближению с Китаем. Второй день оппозиция и наблюдатели оценивают риски стратегического партнерства с Пекином на фоне визита в Китай делегации депутатов правящей партии. Параллельно премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с послом Китая, а правительство разорвало контракт с китайской компанией «Синогидро» (Sinogidro). Оппоненты считают, что за стратегическим партнерством с Китаем кроются коррупционные интересы представителей «Грузинской мечты».

Второй день из Пекина депутаты «Грузинской мечты» под руководством партийного лидера Ираклия Кобахидзе сообщают обществу, как важен их визит для дальнейшего экономического и политического развития страны. При этом не забывают напомнить, что Китай признает территориальную целостность Грузии, а значит Тайваню, следуя из сегодняшнего заявления Кобахидзе, не следует ожидать сотрудничества с Грузией. Это подчеркивается и в заявлении правительства после встречи премьер-министра Гарибашвили с послом Китая в Тбилиси, сказал Кобахидзе:

«Очень важно политическое сотрудничество, вы знаете, что Китай поддерживает территориальную целостность Грузии и наш суверенитет. Мы также, конечно, поддерживаем принцип единого Китая, и в связи с этим было опубликовано чрезвычайное заявление правительства. Очень важно углубить эти отношения, которые установились между властями, правящими партиями, и этот визит служит им. Также очень важно экономическое измерение».

Председатель «Грузинской мечты» уверял, что на встречах с китайскими коллегами из коммунистической партии его делегация делает максимум, чтобы пользу от сотрудничества с Китаем ощутил на себе каждый гражданин Грузии.

Это больше отразится на прибыли депутатов-миллионеров «Мечты», – убеждены в оппозиции. Депутат из партии «За Грузию» Бека Лилуашвили убежден, что визит в Китай грузинской парламентской делегации в однопартийном составе служит их личным интересам:

«Естественно, в интересах государства воспользоваться возможностью продвижения экономического сотрудничество с Китаем, но это не должно происходить за счет интересов наших ключевых стратегических партнеров. Это вещи несовместимые. Вот выступил Кобахидзе, другие члены делегации – я ничего не понял. В их заявлениях не было содержания. Вообще непонятно, как сочетаются государственные интересы и сотрудничество с Китаем с партийным визитом с целью развлечения в КНР?»

Мнение оппонентов о том, что «Грузинская мечта» стратегическим партнерством с Китаем преследует свои личные бизнес-интересы укрепилось на фоне информации о том, что правительство Грузии приняло решение расторгнуть 95-миллионный контракт с китайской компанией Sinogidro на строительство 47-километрового участка Хуло-Зарзма дороги Батуми (Ангиса) – Ахалцихе. Эта компания уже многие годы выигрывала тендеры по строительству скоростных магистралей, связывающих Рустави с Тбилиси, Чумателети с Осиаури, Григолети с Чакви. Все эти строительства сопровождались скандалами и обвинениями оппонентов и профильных НПО в коррупционных сделках и некачественной работе. Об этом и напомнил сегодня Лаша Парулава представитель «Нацдвижения»:

«Все высокопоставленные лица «Грузинской мечты» вовлечены в коррупцию. И контракт с китайским «Синогидро» – часть большой коррупционной схемы. В результате у жителей Хуло (высокогорная Аджария) нет дороги. Эта компания годы сотрудничает с «Грузинской мечтой» и выигрывает тендеры. Связанные с компанией подрядчики – тоже фавориты правящей партии. После выигрыша тендеров они жертвуют деньги «Грузинской мечте». Вот частью этой схемы была «Синогидро».

Контрактами «Синогидро» вплотную занимается и НПО «Гражданская идея», во главе с бывшим министром обороны Тиной Хидашели. Она же поставила под сомнение правдивость заявления и решения правительства о расторгнутом договоре с китайской компанией, к чему, к слову, не раз призывало изначально и НПО Тины Хидашели:

«На самом деле в ноябре 2023-го мы подали иск против правительства Грузии, из-за чего Департаменту по строительству дорог (Министерства по развитию инфраструктур) пришлось нанять британскую юридическую компанию, ее услуги бюджету обходятся в 1 миллион 300 тысяч лари. У китайской компании два покровителя в Грузии: большой – господин Гарибашвили, для которого жизненно важно, чтобы китайские компании были в Грузии, а другой – покровитель поменьше – Давид Саганелидзе, глава Партнерского фонда. Он также вовлечен в эти процессы. Они оба в свое время были трудоустроены в китайских компаниях, а теперь лоббируют их интересы».

Именно этот вопрос, как и другие аналогичные случаи, намерена обсудить Тина Хидашели и представители других НПО завтра, в ходе встречи с координатором Госдепартамента США по борьбе с глобальной коррупцией Ричардом Нефью.

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