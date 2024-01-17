Житель Абхазии, заехавший на площадку Парка Славы, публично извинился

Житель самопровозглашенной республики Абхазия Назар Карданов в ночь с 14 на 15 января заехал на автомобиле на площадку сухумского Парка Славы. После инцидента ему дважды пришлось принести публичные извинения.

В видеообращении, опубликованном агентством «Аиашара», он извинился перед матерями и родственниками бойцов, похороненных в Парке Славы. Он рассказал, что после происшествия встречался с ветеранами грузино-абхазской войны, которым также принес извинения за свое поведение.

Позже телеграм-канал «Аидгылара News» сообщил, что Карданов встал на колени у Мемориала защитников Абхазии в Парке Славы и попросил прощения.

СМИ также рассказали об увольнении Карданова – он работал сотрудником управления охраны собственности при абхазском МВД.

Инцидент прокомментировал глава оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

«Этот вопиющий факт надругательства над национальным символом трагедии нашего народа – не случайное событие. <…> Всё это результат последовательной работы по уничтожению морально-нравственных ценностей и идеалов нашего народа. К огромному сожалению, сегодня стали преобладать идеи собственного обогащения, распродажи родины, без оглядки на историю», – отметил он.