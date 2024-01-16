Абхазские телеграмм-каналы публикуют информацию о визите в Абхазию группы «грузинских путешественников», возмущенные пользователи требуют от официальных структур ответа на вопрос, кто давал разрешение и с какой целью заехала в Абхазию эта группа. Официальные ведомства хранят молчание и не комментируют ситуацию. И лишь глава Администрации Гала Константин Пилия заявил, что в Абхазию из Грузии заехал один человек, все остальные – местные, из Гала.

Абхазские телеграмм-каналы сообщают о том, что «грузинские путешественники» посетили Абхазию, и публикуют фотографию, на которой группа граждан, которые в ноябре прошлого года посетили Абхазию. Снимок сделан в центральной части сухумской набережной на аллее слоновых пальм. На нем запечатлены 13 человек, можно предположить, что 14-й член группы делал фото. Надпись на грузинском языке в нижней части фотографии переводится как: «Мы возвратимся друг к другу».

В YouTube было опубликовано видео, из которого следует, что участники группы три дня провели в Абхазии, посетили Сухум, Гагру, озеро Рицу и Бзыбское ущелье. В нем один из участников группы ведет репортаж о посещении Абхазии, стоя на мосту через реку Ингур: он говорит что-то о получении абхазской визы, в этом же видео есть кадры застолья в Абхазии.

Почему этот прошлогодний визит всплыл именно сейчас, непонятно. Но его обсуждают так, как будто это случилось вчера. Пользователи возмущаются, взывают к Службе государственной безопасности Республики Абхазии, к Министерству иностранных дел, к президенту, требуя ответа на вопрос, кто давал разрешение на приезд этой группы, почему государственные ведомства заняты борьбой с НПОшниками в то время, как в Абхазию приезжают группы из Грузии и свободно разгуливают по ее территории.

На обращение в Службу государственной безопасности с просьбой прокомментировать информацию мы получили ответ, что «если комментарий будет, то его разместят на официальном сайте СГБ». Но на сайте СГБ последняя информация датирована 18 декабря 2023 года. Письменный запрос в МИД также остался без ответа. Обещание «скоро мы свяжемся с вами» до сих пор не выполнено. На вопрос, адресованный в пресс-службу президента, никто не ответил.

На нашу просьбу откликнулся экс-министр внутренних дел и экс-депутат парламента Аслан Кобахия. Он сомневается в подлинности видео и считает, что надо разбираться в его содержании:

«Никто из нас не знает, кто эти люди. Я могу любую фотографию выложить и сказать, что это грузины, а кто знает, что это были грузины? Я вижу эту групповую фотографию, но кроме того, что там написано на грузинском, что «мы вернемся», больше ничего не могу сказать. Чтобы я мог профессионально это комментировать, мне нужно знать этих людей. На лбу же не написано, что это – грузины. А, может, это армяне или абхазы?

– Аслан, если это грузинская группа, какой порядок въезда в Абхазию существует?

– Если это не граждане Абхазии, а граждане Грузии, то они могут въехать только с разрешения МИДа Абхазии. Они должны получить абхазскую визу, на это должно быть разрешение МИДа Абхазии и, соответственно, разрешение Службы государственной безопасности. Я видел видео, которое снято на ингурском мосту, потом где-то у кого то «хлеб-соль», а потом где-то они по ущелью ездят, но я их в ущелье на этом видео не увидел. Все это грубо смонтировано…

– Они могли незаконно въехать?

– Никакая грузинская группа в таком составе никогда не приедет, если у них не будет гарантий безопасности. А гарантии безопасности в этой стране дают только государственные структуры. Никого больше, кто может дать гарантии безопасности, я не знаю. Но для этого надо знать, кто эти люди? Действительно ли они являются гражданами Грузии или это гальцы, которые сфотографировались в Сухуме? По всей Абхазии я часто встречаю людей грузинской национальности из Галского района, они работают в Сухуме, вечером отдыхают, по набережной гуляют. Грузины любят постановочные съемки, нам на это не надо вестись. Наши правоохранители должны ответить на вопрос: это действительно граждане Грузии появились у нас на набережной и свободно гуляют или это какая-то постановка? Человек грузинской национальности, который снимает на мосту какой-то репортаж, потом он где-то за столом. И непонятно, он из какой-то водосточной трубы пьет вино. Никогда, ни при каких обстоятельствах ни в одной абхазской семье из водосточной трубы пить вино ни один абхазец себе не позволит. Настолько это примитивно, за абхазским столом так вино никто не пьет. После этого уже понятно, что это видео постановочное. Это угол водосточной трубы, вы себе можете представить, чтобы за абхазским столом люди из угла водосточной трубы пили вино? Это ни в какие рамки не вмещается. Так не бывает. Там слишком многое непонятно, надо разбираться».

Глава Администрации Галского района Константин Пилия пояснил, что человек, который записал видео на ингурском мосту, въехал в Абхазию один:

«Я прослушал то, что он на видео говорит: он заехал один, он не заезжал с группой. Один приехал, его местные встретили и повезли его на Рицу, потом они вместе фотографировались. Все остальные – местные. А этот человек, который на первом видео, он один приехал и один уехал. И когда он уезжал, он сказал, что нашел здесь друзей, единственное, что плохо, что долго визу надо ждать и надо, чтобы кто-то за визу хлопотал, вот об этом он говорит. Мне уже три человека дословно перевели, ни одного плохого слова он не сказал. Дословно, он говорит, что его путешествие закончилось, что он был там и там, познакомился с друзьями, с мегрелами и абхазами, единственная сложность с получением визы, и больше ничего такого…

– Константин, эта группа людей на фотографии – это жители Гала?

– Да, это все местные, я вам даже видео скину, где видно, как он один уезжает обратно, где он на мосту Ингур, и записывает видео о том, как он Абхазию посетил.

– То есть, он на законном основании въехал, побыл в Абхазии и уехал, правильно?

– Да. Он заехал по визе. И ни одного плохого слова не сказал».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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