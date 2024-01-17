Икону с изображением Сталина вынесли из тбилисского собора

Икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, вызвавшая споры в грузинском обществе, вынесена из центрального зала тбилисского собора Святой Троицы. На её месте теперь установлена другая икона Матроны.

В разговоре с грузинской службой Радио Свобода лидер партии «Альянс патриотов» Давид Тархан-Моурави, даритель иконы Матроны с изображением Сталина, заявил, что он не вывозил икону, а лишь «связал патриархию с иконописцем».

Кто вынес икону, и будет ли она возвращена на прежнее место в соборе Святой Троицы, на данный момент неизвестно. Давид Тархан-Моурави, лишь сообщил, что икона будет переписана, а вместо изображения Сталина на ней появится женщина, излечившаяся от рака.

Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе перенаправил журналистов к архимандриту собора Святой Троицы Иоване Мчедлишвили.

«Лишь отец Иоване будет знать подробности. Патриархия приняла решение и поручила собору Святой Троицы завершить это», — говорит Андрия Джагмаидзе.

Радио Свобода пытается связаться с архимандритом Иоване Мчедлишвили.