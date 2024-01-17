Икону с изображением Сталина вынесли из тбилисского собора

Икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, вызвавшая споры в грузинском обществе, вынесена из центрального зала тбилисского собора Святой Троицы. На её месте теперь установлена другая икона Матроны.
В разговоре с грузинской службой Радио Свобода лидер партии «Альянс патриотов» Давид Тархан-Моурави, даритель иконы Матроны с изображением Сталина, заявил, что он не вывозил икону, а лишь «связал патриархию с иконописцем».
Кто вынес икону, и будет ли она возвращена на прежнее место в соборе Святой Троицы, на данный момент неизвестно. Давид Тархан-Моурави, лишь сообщил, что икона будет переписана, а вместо изображения Сталина на ней появится женщина, излечившаяся от рака.
Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе перенаправил журналистов к архимандриту собора Святой Троицы Иоване Мчедлишвили.
«Лишь отец Иоване будет знать подробности. Патриархия приняла решение и поручила собору Святой Троицы завершить это», — говорит Андрия Джагмаидзе.
Радио Свобода пытается связаться с архимандритом Иоване Мчедлишвили.
- Напомним, что икону с изображением Сталина в Соборе Святой Троицы обнаружили прихожане. В ГПЦ заявили, что на иконах встречаются изображение даже тех персон, которые оскорбляли церковь и ее последователей и вели на них гонения. Однако часть общества выступает категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси.
- Выяснилось, что икону в дар тбилисскому храму передали лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.
- 9 января икона была облита краской. Видео из собора опубликовала гражданская активистка Ната Перадзе.
- В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.
- В связи с последними событиями правящая в Грузии партия планирует ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов.
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