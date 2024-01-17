Дело Джабиева: потерпевших не смогли доставить в суд

В Цхинвальском городском суде продолжилось рассмотрение дела по факту гибели жителя самопровозглашенной республики Южная Осетия Инала Джабиева.

Ранее суд постановил, что потерпевших – Герсана Кулумбегова и Николая Цховребова – должны принудительно доставить на заседание суда. Однако сегодня стало известно, что они находятся за пределами Южной Осетии и не могут явиться на судебное заседание.

В ходе заседания было отмечено, что суд имеет право, если потерпевшие являются гражданами иностранного государства, рассмотреть дело без их присутствия и принять решение об оглашении ранее данных показаний потерпевших.

Сторона защиты отметила, что есть противоречия в показаниях, которые были даны потерпевшими на судебном заседании и в ходе очных ставок. Это противоречие, по мнению защиты, может быть устранено лишь путем личного допроса потерпевших.

Допрос свидетелей по делу Джабиева начнется в понедельник, 22 января, передает агентство «Рес»