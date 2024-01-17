Дело Джабиева: потерпевших не смогли доставить в суд

В Цхинвальском городском суде продолжилось рассмотрение дела по факту гибели жителя самопровозглашенной республики Южная Осетия Инала Джабиева.
Ранее суд постановил, что потерпевших – Герсана Кулумбегова и Николая Цховребова – должны принудительно доставить на заседание суда. Однако сегодня стало известно, что они находятся за пределами Южной Осетии и не могут явиться на судебное заседание.
В ходе заседания было отмечено, что суд имеет право, если потерпевшие являются гражданами иностранного государства, рассмотреть дело без их присутствия и принять решение об оглашении ранее данных показаний потерпевших.
Сторона защиты отметила, что есть противоречия в показаниях, которые были даны потерпевшими на судебном заседании и в ходе очных ставок. Это противоречие, по мнению защиты, может быть устранено лишь путем личного допроса потерпевших.
Допрос свидетелей по делу Джабиева начнется в понедельник, 22 января, передает агентство «Рес»
- Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов. Среди фигурантов дела – экс-глава МВД Игорь Наниев и бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.
Форум