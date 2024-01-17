Приключения «грузинских путешественников» в Абхазии продолжаются. Сегодня телеграм-канал «Сухумский светильник» опубликовал материалы, подтверждающие приезд в республику грузинской группы. Но ни МИД, ни СГБ Абхазии никаких пояснений не дают, а экс-министр внутренних дел и экс-депутат парламента Аслан Кобахия считает, что ведомства должны сначала разобраться, а потом комментировать. В то же время, по его словам, ответить обществу на вопросы, связанные с приездом грузинской группы, чиновников обязывает закон о СМИ.

Тема «грузинских путешественников в Абхазии», как оказалось, не исчерпывается заявлением главы администрации города Гала Константина Пилия о том, что «грузинский блогер приехал в Абхазию один и уехал один, а все остальные люди на публикуемой в социальных сетях фотографии – местные жители, гальцы».

Сегодня телеграм-канал «Сухумский светильник» выложил целый ряд фотографий, на которых запечатлены моменты посещений грузинской группой достопримечательностей Абхазии. В этой же публикации даны ссылки на страницы в социальной сети Facebook пятерых «путешественников», все они, судя по информации с их страниц, живут в Грузии, в Тбилиси.

Админы «Сухумского светильника», комментируя публикацию, пишут о том, что «грузинский блогер со своими товарищами путешествует по Абхазии, гостит у местных жителей, они пьют вино, отдыхают, а в ролике звучат заявления о том, что Абхазия – это Грузия, и что грузины рано или поздно вернут свои территории».

«Приезд граждан Грузии в Абхазию ставит ряд вопросов, которые требуют ответа, – пишут админы канала «Сухумский светильник». – Грузинские блогеры приезжают в Абхазию для личной съемки материалов о своем нахождении на временно «оккупированной территории» для того, чтобы потом, разместив видеоролик, разжечь в сердцах населения Грузии идею возвращения утраченных территорий? Или же они просто хотят показать красоту Абхазии и познакомить своих подписчиков с культурой и традициями абхазского народа? Однако, учитывая их высказывания в видео, более чем вероятно, что они преследовали политические цели. Является ли ролик частью информационной войны, которую Грузия ведет против Абхазии, или же это просто попытка показать, что грузины и абхазы могут мирно сосуществовать?»

По существующим правилам, визу на въезд в Абхазию иностранным граждан выдает консульский отдел Министерства иностранных дел республики. А Служба государственной безопасности дает разрешение и обеспечивает безопасность въезжающих. Но ни МИД, ни СГБ не комментируют ситуацию и не объясняют гражданам, кто выдавал разрешение и визы гражданам Грузии, и с какой целью группа из Грузии въехала в Абхазию.

Экс-министр внутренних дел и экс-депутат парламента Аслан Кобахия ознакомился с публикацией «Сухумского светильника» и пояснил:

«Если это действительно граждане Грузии, их опекают и вокруг них там есть и наши граждане, они так свободно гулять по городу Сухум, тем более на озере Рица бывать не могут. На эти вопросы должен отвечать не глава Галского района, который абсолютно не компетентен в этом вопросе, ни я, который сегодня на заслуженном отдыхе. Ответить могут только люди из Службы государственной безопасности. Они должны обществу объяснить, почему и как эти люди оказались в Абхазии, как часто такое бывает. Я понимаю и догадываюсь, кто их сопровождает. Многие граждане Абхазии, надо признать, праздно болтаются по территории Грузии, там заводят себе друзей, а потом приглашают их в Абхазию. Этому надо положить конец, или мы закончим очень плохо. Это моя принципиальная позиция.

– Аслан Алексеевич, я вчера обращалась в СГБ, но они ничего не говорят об этой ситуации…

Если бы они были теми, кто ратует за независимость Абхазии, доброжелатели Абхазии, но мы же понимаем, и все, что я видел в интернете, говорит о том, что это провокаторы, которых привезли в Абхазию

– Я вас понимаю, вы, журналисты, хотите сразу получить ответ, но СГБ – это такая структура, которая должна обладать полной информацией, а потом уже комментировать. Значит, они работают, они тоже собирают информацию, они должны обществу ответить, тем более, что это резонансное дело. Это не просто пожелание одного журналиста или одного человека, общество уже об этом знает и на эти вопросы надо обязательно ответить Службе государственной безопасности, других вариантов нет. Понимаете, это очень печально. Если бы они были теми, кто ратует за независимость Абхазии, доброжелатели Абхазии, но мы же понимаем, и все, что я видел в интернете, говорит о том, что это провокаторы, которых привезли в Абхазию. И этот человек делает информационный вброс, обнадеживая некоторых граждан Грузии в том, что скоро Абхазия вернется в лоно Грузии. Вот, что мы делаем. У нас есть компетентный орган, который на все эти вопросы должен ответить. Им надо собрать информацию, разобраться, что произошло, и кто эти люди, и кто им дал разрешение. Если у них была мидовская виза без согласования с СГБ, то это – другой вопрос. Но эти структуры в данном вопросе должны сотрудничать и без взаимного согласия таких людей в Абхазию допускать не надо. Дадут информацию, она не только вам нужна, но и нам, мы же тоже граждане этой страны.

– Как обществу получать информацию, если ведомства ее не дают?

– Есть закон о СМИ, который любой чиновник должен выполнять. Закон о СМИ обязывает любого чиновника давать информацию, если это не государственная тайна. Закон надо исполнять, других вариантов нет, хочу или не хочу – это можно дома делать, а если ты на государственной службе, то есть закон о СМИ, который каждый чиновник обязан исполнять!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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