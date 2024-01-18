Грузия с большим отрывом лидирует среди стран, где граждане России открывали бизнес в 2023 году: с января по декабрь они зарегистрировали там 13 тысяч юридических лиц, пишет российская версия Forbes со ссылкой на аналитиков компании «Финион».

На втором месте оказался Казахстан, где за год россияне создали 6100 компаний, третье место делят Армения и Черногория, где было зарегистрировано по 3400 юрлиц с российскими собственниками

С февраля 2022 по февраль 2023 года в Грузии было зарегистрировано около 16 000 ИП на граждан России. Для сравнения, с января 1995 по февраль 2022 года россиянами было основано в Грузии всего 7788 компаний.

«Причин для столь массового открытия компаний в Грузии несколько: помимо чисто статистической, то есть притока активных граждан России в страну, этому способствуют удобные условия регистрации бизнеса и налоговая система. ИП может оплачивать лишь 1% подоходного налога, а владелец ООО может не регистрироваться как плательщик НДС до достижения оборота в 100 000 лари (около 3,32 млн рублей). Кроме того, в Грузии россияне и белорусы могут легально открывать счета в банках, в том числе и для деятельности бизнеса», – заявил директор компании «Финион» Вячеслав Картамышев.

По итогам 2023 года число зарегистрированных в Сербии россиянами юридических лиц составило около 3000, в 2022 году их было 6000, а в 2021-м — порядка 2000. Россияне открывают в Сербии салоны красоты, кафе, нетворкинги, детские сады, магазины книг, косметические производства и девелоперские компании.

Отметим, что ранее была опубликована статистика МВД Грузии, которая подтверждает сокращение числа российских мигрантов в стране. В 2023 году граждане России въехали в Грузию 1 856 237 раз, выехали – 1 887 223 раз. Разница – почти 31 тысяча.