Роскомнадзор заблокировал еще один грузинский сайт

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала сайт грузинского русскоязычного издания Newcaucasus.com. Решение принято на основании требования Генерального прокурора РФ.

В уведомлении, полученном редакцией, указано, что на сайте опубликованы «информационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации». Российское ведомство призвало издание удалить информацию, «распространяемую с нарушением закона».

Newcaucasus.com основано в 2007 году группой журналистов. Проект ставит своей целью объективное освещение процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал несколько грузинских русскоязычных сайтов.