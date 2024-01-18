Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал экономический рост Грузии. Вместе с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили он принял участие в сессии «Новый рассвет для Евразии» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Вучич говорит, что «когда Грузия была большой восходящей звездой на геополитическом небе Европы», темпы её экономического роста не превышали 1.5%.
«Сегодня же никто не говорит об этих потрясающих результатах (премьера Грузии) Ираклия Гарибашвили, а также (президента Казахстана) Касым-Жомарта Токаева и его правительства. Почему? Потому что, ну, мы не можем похвастаться такими результатами в Европе», – говорит он.
Лидер Сербии, который называет Гарибашвили «другом», прокомментировал установление Грузией стратегического партнерства с Китаем.
«(Гарибашвили) сказал: сейчас мы поднимаем наши отношения с Китаем до стратегического уровня. И очень скоро ему предстоит столкнуться с теми же вопросами, с которыми всегда сталкивался я. Зачем ты это делаешь? Вам ближе Китай или Евросоюз? Ему нужно работать на благо своей страны. Он не может успешно работать без китайских инвестиций, не работая очень тесно с ними», – добавил он.
- Напомним, что летом 2023 года Тбилиси и Пекин подписали соглашение об установлении стратегического партнерства. В сентябре Грузия отменила визовый режим для граждан КНР.
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