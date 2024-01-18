Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал экономический рост Грузии. Вместе с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили он принял участие в сессии «Новый рассвет для Евразии» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Вучич говорит, что «когда Грузия была большой восходящей звездой на геополитическом небе Европы», темпы её экономического роста не превышали 1.5%.

«Сегодня же никто не говорит об этих потрясающих результатах (премьера Грузии) Ираклия Гарибашвили, а также (президента Казахстана) Касым-Жомарта Токаева и его правительства. Почему? Потому что, ну, мы не можем похвастаться такими результатами в Европе», – говорит он.

По информации Всемирного банка, самый высокий рост ВВП за последние 20 лет у Грузии был в 2007 году (12.6%). Двузначный рост в Грузии также был в 2003 году (11.1%), 2021 и 2022 годах (10.5% и 10.4%). Экономический спад в Грузии был в 2009-м (-3.7%) и в 2020-м годах (-6.8%).

Лидер Сербии, который называет Гарибашвили «другом», прокомментировал установление Грузией стратегического партнерства с Китаем.

«(Гарибашвили) сказал: сейчас мы поднимаем наши отношения с Китаем до стратегического уровня. И очень скоро ему предстоит столкнуться с теми же вопросами, с которыми всегда сталкивался я. Зачем ты это делаешь? Вам ближе Китай или Евросоюз? Ему нужно работать на благо своей страны. Он не может успешно работать без китайских инвестиций, не работая очень тесно с ними», – добавил он.