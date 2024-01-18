На разделительной линии задержали сотрудника ленингорской администрации

В самопровозглашенной республике Южная Осетия задержан сотрудник ленингорской (ахалгорской) администрации. 29-летнего Давида К. задержали в селе Ахмаджи, его обвиняют в незаконном пересечении де-факто границы, передает издание «Сапа».

«Нарушитель направлялся с территории Грузии. Сейчас правоохранители выясняют, зачем он пересекал границу, и решают вопрос о привлечении к административной ответственности. Госслужащему грозит штраф от 30 до 75 тыс. рублей», – пишет издание.

Официальные югоосетинские ведомства о задержании сотрудника ленингорской администрации не сообщали.

В селе Ахмаджи на днях произошел еще один инцидент. В СГБ Грузии 15 января сообщили, что представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии. По информации грузинской службы Радио Свобода, задержанный не является местным жителем, он приехал в Ахалгорский район из Тбилиси.