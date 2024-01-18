В последние годы в абхазском обществе живут от одного скандала с бурным обсуждением его в соцсетях до другого. Вот и вчера, а также сегодня сотни интернет-пользователей, в том числе весьма известных в Абхазии людей, посчитали необходимым высказаться по поводу инцидента, случившегося недавно в Парке Славы в центральной части Сухума.

Как сообщают в СМИ, в ночь с 14 на 15 января в Парке Славы водитель автомобиля Марк Х заехал на его площадку и гонял по ней вдоль могил павших защитников Абхазии во время Отечественной войны начала девяностых, после чего, сломав ступеньки лестницы, уехал... Что двигало старшим лейтенантом милиции, сотрудником управления охраны собственности при МВД Абхазии Назаром Кардановым в тот момент, мы доподлинно вряд ли узнаем. Единственное сравнение, которое приходит на ум, это то, как молодые люди устраивают ночные автогонки неподалеку, на проспекте Леона в Сухуме…

Широкая общественность узнала о произошедшем после видео с его извинениями перед матерями погибших, родственниками похороненных в Парке Славы бойцов и всем народом Абхазии, которые Карданов произнес на фоне памятника в этом парке. При этом рассказал, что на следующий день после происшествия встречался с ветеранами войны, которым также принес извинения за свое поведение. Вот что он сказал на видео:

«Хочу высказать свою обеспокоенность за то, что я совершил в ночь с 14 на 15 число 2024 года в январе месяце. О том, что совершил автонаезд на площадь Свободы… на площадку Парка Славы. Приношу свои извинения перед матерями погибших, перед ветеранами войны, перед всей республикой. Это я не со зла сделал. Я прошу прощения у всех. Я очень сожалею о том, что совершил. Мне очень, естественно, до глубины души перед всеми стыдно. Я свою ошибку признаю. И я готов понести наказание за то, что совершил. Еще раз извиняюсь, я прошу прощения у всех. Не судите строго. И прошу всех, это моя личная просьба к каждому жителю Абхазии, не совершать таких поступков никогда в жизни. Это очень прискорбно, это очень позорит. Я свою душу потерял, не могу себе места найти. Я в самом деле виноват в этом».

Интернет-комментаторы откликнулись на произошедшее и это видеоизвинение по-разному. Некоторые писали, что да, он виноват, но глубоко прочувствовал свою вину и извинился, если бы все у нас были так же готовы приносить извинения… Но подавляющее большинство посчитало это недостаточным, писали, например, что он должен извиниться, стоя у могил на коленях… Кстати, позже появилось новое видео, где он, уже в сумерках, приносил свои извинение на коленях… И, наверное, как уже ответ на поток обвинений ему появились другие комментарии, где особо усердствующим возражали. Вот несколько типичных постов и комментариев этих дней:

Славик Смыр. «Это недопустимо, непростительно!!! Видео с извинениями на фоне памятника – так раскаявшийся человек не говорит. Что за речь?! Судить. Минимум год работ по уходу за территорией парка!».

Victoria Ardzinba. «Увод народного возмущения в сторону… Он ведомый кем-то, сам не стал бы идти на такой аморальный поступок. И это чтобы закрыть более вопиющий поступок власти: заседание парламента в 6 утра. Соответственно и решение, принятое парламентом, закрыть нужно».

Анна Гуния. «Известная новелла Михи Лакрба «Асас» о том, как в дом абхаза пришел убийца его единственного сына, прячась от погони, просил убежища. И отец убиенного не выдал его. Какая выдержка, высокая мораль, совесть, честь; все, что так священно для настоящего абхаза. Когда поднимаем тосты на застольях, так гордимся апсуара, особенно новеллами Лакрба. Я единственная, кто не хочет кинуть камень в молодого абазина, который уже стоит на коленях и умоляет о прощении? Уволили с работы, сожалеет, не в своем уме был, вся Абхазия обсудила и осудила. Что еще? Давайте сожжем его на костре, как в средневековье».

Эсма Касландзиа. «Как вы правы! Человек настолько сожалеет о содеянном, даже на коленях просит прощения у погибших и их матерей… Сердце защемило смотреть на это… Но бить лежачего, который умоляет простить его… Столько злобы… даже в политику попытались все обернуть, дескать за ним кто-то стоит и это было спланировано».

Лариса Хаджимба. «Вот не надо давить на жалость. Если бы его наказали по закону, чтоб и другим неповадно было, люди бы удовлетворились. А у нас наказание – это увольнение. Абазин или абхаз, либо кто-то кто другой – не имеет значения. Он сделал то, что хотел сделать, а теперь спектакль с повинной разыгрывается. Жалостливые вы наши... Матерей пожалейте, чьи сыновья там лежат».

Sabina Kchach. «Мать, чей сын там лежит, простила его, а вы все не можете? Человек раскаялся, убейте теперь его и удовлетворитесь».

Аслан Кобахия. «Может, этот молодой открыл нам глаза. Разве мы не замечаем, что Парк Славы давно стал местом развлечения определенной части молодежи. Для некоторых это не место поклонения, которое можно сравнить только со святилищами. Сколько там мусора собирается за день, даже передвигаются лавочки для того, чтобы проводить шумные увеселительные компании. Давно пора такие святые места, как Парк Славы, мемориал Великого Владислава взять под охрану с круглосуточным видеонаблюдением. Или будем ждать очередного ЧП?! Только не надо писать глупости, типа почему раньше не сделали. Помню наставления мудрого человека, когда был молодым: никогда не называй человека другом, не увидев его в состоянии алкогольного опьянения. Все гадости выходят наружу, когда человек расслабляется. А может, стоит многим не расслабляться?!»

Вчера же Общественная палата Абхазии сделала заявление, в котором говорится:

«Постыдное поведение и неправомерные действия гражданина Абхазии Н. Карданова осквернили неприкасаемую святыню и светлую память защитников нашей Родины, в числе которых его легендарный однофамилец – Герой Абхазии Гена Карданов».

Принимая во внимание, что произошедшее в ночь с 14 на 15 января – не единичный случай, Общественная палата обратилась к министру внутренних дел с просьбой принять соответствующие меры в рамках законодательства Республики Абхазия с целью недопущения впредь подобных позорных инцидентов.

Как сообщила пресс-служба МВД, Назар Муссаевич Карданов уволен из органов внутренних дел по ст. 17 Закона «О милиции», ст. 58 Положения «О службе в ОВД РА» п. «д» (в связи с нарушением условий контракта) п. «л» (за совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявленными к личным, нравственным качествам сотрудника ОВД). Контракт о прохождении службы в органах внутренних дел РА со ст. лейтенантом милиции Кардановым Н. М. расторгнут досрочно 16.01.2024 г. на основании результатов служебной проверки. Приказ об увольнении Карданова подписан министром внутренних дел Робертом Киутом 17 января.

Вчера же, как сообщают СМИ, Назар Карданов уехал из Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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