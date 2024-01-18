На ютуб-канале «Апсныхабар» вышло большое интервью с экс-омбудсменом Асидой Шакрыл, в котором обсудили вопрос ратификации соглашения по госдаче «Пицунда» и другие острые вопросы.

Говоря о встрече интеллигенции в администрации президента, Асида Шакрыл сказала: «Я очень сожалею, что наша интеллигенция допустила, чтобы их устами произносились призывы к борьбе с теми, кто много лет работает на эту страну и не в одном поколении. И эти люди не могут не знать, кто есть кто в этой стране. Кого они призывают? Они призывают именно вот этих людей, работающих в гражданских организациях. Они называются неправительственные – это не значит, что они против государства, это значит, что они не являются чиновниками, правительством, что это общественные организации, которые реализуют свои инициативы. Это не противостояние государству. И я очень сожалею, что сегодня началась эта охота на ведьм. И она проявляется в разных сферах, в том числе и с использованием новых технологий. Сегодня есть много разных инструментов и в интернете много людей анонимно льют грязь. Я думаю, что это службисты, которые получают за это деньги, но есть, наверное, и такие, кто делают это просто потому, что хотят лить грязь. Но часто видно, что люди осведомленные этим занимаются, и это тоже сегодняшняя повестка власти. Таким образом заткнуть активную часть общества, запугать, чтобы они не критиковали такое вот соглашение».

Что касается событий 26 декабря, когда у парламента люди собрались на митинг, а к утру парламент ратифицировал соглашение, Асида Шакрыл подчеркнула, что в ту ночь парламент действовал вразрез с Конституцией и законами страны. Она также отметила, что многие люди пришли на площадь не по призыву оппозиции, а потому, что считали недопустимым принимать соглашение в таком виде, в котором оно существует, и таким образом.

Я видела, что есть какая-то упертость в том, чтобы не идти ни на какие договоренности

«Было предложение создания согласительной комиссии и отложить решение этого вопроса, дать возможность обсудить спокойно, но депутаты парламента боялись этого, именно этого они не хотели – спокойно обсудить, прийти к консенсусу. Пока я там стояла, я думала, почему власть идет на обострение, ничего такого не было предложено, почему нельзя было создать комиссию, отложить этот вопрос. И я видела, что есть какая-то упертость в том, чтобы не идти ни на какие договоренности. Я даже в какой-то момент подумала: неужели наша власть хочет довести ситуацию до того, чтобы столкнуть людей, довести ситуацию до такого состояния, чтобы потом использовать другие силы. Я боюсь, что такая власть, которая не готова идти на консенсус со своим обществом, может совершить очень страшные шаги, потому что у любой власти должна быть ответственность и любая власть должна без конца разговаривать со своим обществом», – отметила экс-омбудсмен.

Асида Шакрыл подчеркнула, что каждый из депутатов должен объяснить обществу и своим избирателям почему они проголосовали за ратификацию соглашения, а те, кто не присутствовал на сессии и не голосовал должны дать свою оценку тому, что произошло.

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Впереди еще вагон и тележка антинародных законопроектов, которые должен полудохлый Росинант вынести вместе со своим седоком в лице президента. Для абхазского народа эта лошадь уже мертва и нет смысла ее обсуждать

Общественный и политический деятель Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал пост, в котором прокомментировал реакцию власти на критику общественности по поводу ратификации соглашения по госдаче «Пицунда»: «Власть старается оправдать Парламент перед народом. Говорят о том, что нужно всегда и везде говорить правду, что нельзя вносить раскол, что Россия нам помогала, помогает и будет помогать исключительно из-за дачи Хрущева. То, что вся «президентская рать» пытается «очистить от скверны» своих депутатов, говорит о том, что великое грехопадение парламента все-таки было, и упало оно больно и неприлично низко в глазах своего народа. А депутаты еще нужны. Впереди еще вагон и тележка антинародных законопроектов, которые должен полудохлый Росинант вынести вместе со своим седоком в лице президента. Для абхазского народа эта лошадь уже мертва и нет смысла ее обсуждать. Хочу лишь обратить внимание общества на тех, кто учит нас правильно жить, кто нам указывает, где истина, а где ложь с экранов «рептильного» АГТРК. В основном это лицемеры, которые находясь в оппозиции говорили одно, а оказавшись у власти или в свете ее сияния стали говорить другое, лжецы, слову которых может поверить только наивный, прошлое нашей страны, которое держит свой народ мертвой хваткой и норовит утащить его вместе с собой в могилу! Эти люди, олицетворяющие старую, прогнившую и безжизненную систему, с рабской психологий и патологическими страхами. Их время ушло, причем во всех смыслах...».

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Коварство коклюша заключается в том, что в первые дни симптомы схожи с ОРВИ. В этот момент многие люди продолжают находиться в обществе и заражать окружающих

«Сегодня коклюш – «скрытая» эпидемия?» – под таким заголовков публикует статью Фаины Кондратьевой газета «Республика Абхазия». Педиатр ЦРБ Очамчырского района Алиса Голандзия в интервью изданию сообщила, что первые случаи заражения коклюшем были зарегистрированы в районе еще в июле и августе 2023 года. «Именно «летние» пациенты перенесли вирус тяжело – появились осложнения, и одного ребенка даже пришлось вывозить на лечение в Россию. Сегодня далеко не все, а точнее, лишь мизерная часть заражений регистрируется, – просто потому, что пациенты не обращаются к врачу и не сдают анализы. Коварство коклюша заключается в том, что в первые дни симптомы схожи с ОРВИ – небольшой кашель, насморк и боли в горле. В этот момент многие люди продолжают находиться в обществе и заражать окружающих. Они и не подозревают, что опасны. Затем явления нарастают, и пациенты (не все) приходят к врачу спустя 10 дней после начала болезни», – приводит слова педиатра «Республика Абхазия».

Алиса Голандзия отметила, что родители часто отказываются от вакцинации детей. «Конечно, коклюшем могут заболеть и дети, получившие вакцину, но они, как правило, переносят болезнь легче. Самое печальное, что особенно уязвимы дети до года – они тяжело поддаются лечению, на фоне обострения возможны пневмония, бронхиолиты, дыхательная недостаточность. Встречаются даже летальные исходы. Вакцинация как главная профилактика заболеваний должна быть в приоритете. Сейчас мы столкнулись с эпидемией коклюша, а потом можем столкнуться с другой эпидемией», – заявила педиатр ЦРБ Очамчырского района.

Врач сообщила, что у них в больнице есть вакцина от коклюша, планово они вакцинируют детей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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