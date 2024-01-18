В январе в Южной Осетии было 10 нерабочих дней. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как они относятся к таким продолжительным выходным.

Лиза: Каникулы длинными никогда не бывают. Можно поехать покататься в Ерцо. Можно поехать в Згубир покататься, принять ванну, водички минеральной попить. Можно еще куда-нибудь съездить, если есть деньги, если нет денег, можно написать рассказ, как я провела свои зимние длинные каникулы. Можно общаться с друзьями не по интернету, а обходить их пешком. Вот там у меня подруга живет, еще вот там и вот там тоже. А какие-то учреждения должны работать, дежурные должны быть. Например, в банках, в сберкассе. Например, я забыла заплатить свои налоги перед новым годом, вчера их заплатила. Магазины же работают без длинных каникул. Никаких проблем. В больнице тоже бывают дежурные, если понадобится.

Алла: Очень плохо отношусь! Люди должны выходить, а не сидеть дома. У людей бывает хорошее настроение под Новый год, и они должны идти на работу. А так они сидят по домам, ничего не делают. А когда человек выходит, хочешь не хочешь, он и в магазин зайдет, и в салон зайдет, и еще куда-то. А когда длинные выходные, спешить ему некуда, сидит, отдыхает, лежит, и больше ничего не делает. У нас нет мест, где можно активно проводить отдых. У нас есть только рестораны, нет ни молодежных кафе, ни дискотек для молодежи. Для самых маленьких есть еще какая-то новогодняя елочка, но подросткам куда деваться? Сколько можно по городу шататься? Нужно что-то такое, чтобы детям было куда сходить. Туда, где нет алкоголя. Я своего ребенка не отпустила в ресторан, зачем это надо, в новогодние праздники сидеть со взрослыми, слушать их разговоры, вокруг же столы полны бывают.

Марина: По-разному. Для тех, кто выезжает куда-то, планирует отдых, это возможность провести время с детьми для себя с пользой. Но для тех, кто занимается только празднованием все 10 дней, это много. Я думаю, надо менять отношение к этим выходным дням и проводить время с пользой для здоровья и саморазвития. Это не должно становиться праздником живота, а просто красивым праздником.

Вероника: Абсолютно нормально. У каждого своя позиция. Кто хочет работать, тот и в праздники поработает, а кто не хочет работать, тот и не в праздничные дни не будет работать.

Заира: Прекрасно отношусь. Есть возможность сходить в гости, повидаться с родственниками. Это прекрасно. Есть в этом и хорошие моменты, есть и не очень. Но больше хороших. Я лично ходила по гостям. Родственников много, всем нужно внимание уделить.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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