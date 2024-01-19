Саакашвили: «Грузинский народ должен освободить себя и меня»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал обращение с призывом к гражданам освободить его из заключения.

Ранее Комитет Совета Европы по предотвращению пыток опубликовал критические замечания о ситуации в тбилисской клинике «Вивамеди», которая оказывает медицинские услуги заключенным Грузии, в том числе Саакашвили.

«Весь мир знает, что я политзаключенный. Меня судили и будут судить от начала и до конца по сфабрикованным обвинениям.

Я не сделал ничего, кроме добра для нашей страны. Меня судят за то, что я ознакомил с Грузией весь мир, вывел страну из трясины преступности и нищеты, просветил ее и образовал государство. Меня осуждают за то, что я не сбежал в 2008 году и сохранил государство. Теперь меня каждый день мучают, потому что я безмерно люблю наш народ и хочу ему помочь.

Путин арестовал меня не только за то, что я не сдал Грузию, но и за то, что в самый критический период я вырвал из его лап столь желанный для него Одесский район. Меня арестовали за создание примеров успеха в Грузии и Украине. Меня арестовали, потому что я один из главных региональных лидеров и соратник Зеленского, лидера свободного мира.

Грузинский народ должен освободить себя, и он должен освободить и меня. Меня должны освободить сейчас же, чтобы я мог более эффективно помогать, но в каком бы плену я ни находился, я буду бороться до конца, до полной победы Грузии и Украины», – написал Саакашвили в соцсети.

В декабре прошлого года партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» потребовала вернуть в тюрьму Михаила Саакашвили. Член партии Михаил Даушвили назвал прибывание экс-главы государства в клинике «Вивамеди» спектаклем «Грузинской мечты», и обвинил партию власти в использовании суда «для достижения собственных предвыборных пиар-целей».