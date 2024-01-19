«Сила народа» требует вернуть Саакашвили в тюрьму

Члены движения «Сила народа», формально объявившего о выходе из правящей партии, но входящего в парламентское большинство, требуют вернуть экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в пенитенциарное учреждение. Лидер движения Гурам Мачарашвили утверждает, что третий президент Грузии находится в «тепличных условиях», что не соответствует наказанию.

«Если заключенный Саакашвили в таком хорошем состоянии и Комитет Совета Европы по предотвращению пыток утверждает, что с ним все в порядке, то почему он находится в «Вивамеди», в больнице, и почему он не отбывает наказание в соответствующем учреждении? Он приговорен не к отбыванию срока в клинике, а в соответствующем учреждении, и если все комиссии, суды и все органы установили, что этот человек здоров, сыт и в хорошем настроении, пусть отбывает наказание в соответствующем месте», – говорит Мачарашвили.

На заявление лидера «Силы народа» ответил член «Национального движения» Георгий Ботковели. Оппозиционер утверждает, что состояние здоровья экс-президента по-прежнему неудовлетворительное.

«Всем известно, что состояние здоровье Михаила Саакашвили не очень хорошее. Главное то, что Михаил Саакашвили смел и готов к победе, в которой его роль будет очень велика. Это будет победа грузинского народа, над российским режимом Иванишвили», – говорит Ботковели.

Напомним, что Комитет Совета Европы по предотвращению пыток опубликовал выводы о ситуации в тбилисской клинике «Вивамеди», которая оказывает медицинские услуги заключенным Грузии.

Михаил Саакашвили, который находится там более полутора лет, в отчете обозначен как «Mr C» и ситуации с ним посвящены отдельные главы. Комитет оценивал не состояние здоровья, а общее состояние клиники и обращение с пациентами.

В декабре прошлого года партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» потребовала вернуть в тюрьму Михаила Саакашвили. Член партии Михаил Даушвили назвал прибывание экс-главы государства в клинике «Вивамеди» спектаклем «Грузинской мечты», и обвинил партию власти в использовании суда «для достижения собственных предвыборных пиар-целей».